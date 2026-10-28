Denunciaron una brutal golpiza por homofobia contra una pareja en Tucumán: uno de ellos está en terapia intensiva

Un joven permanece internado en terapia intensiva luego de que él y su novio fueran atacados por una pareja en un edificio del centro de San Miguel de Tucumán . De acuerdo con los familiares de las víctimas, el ataque habría estado motivado por su orientación sexual.

El hecho habría ocurrido el domingo por la noche en un inmueble ubicado en Muñecas al 60, en medio de una discusión por el uso del ascensor durante una mudanza. Según relataron allegados, el conflicto escaló luego de que otras personas advirtieran que los jóvenes eran pareja.

Como resultado de la golpiza, ambos jóvenes sufrieron heridas. No obstante, uno de ellos tuvo que ser derivado a la Clínica Mayo, donde permanecía en terapia intensiva debido a la gravedad de su estado de salud . “No lo veo bien”, indicó la suegra de la víctima.

De acuerdo con la información obtenida por Agencia Noticias Argentinas , la madre del otro joven agredido difundió públicamente su denuncia y reclamó que se investigue lo sucedido. También cuestionó que no se hubieran producido detenciones en las primeras horas posteriores al hecho.

“Cuatro personas agredieron a mi hijo, a mi yerno. Esto fue un hecho homofóbico” , sostuvo la mujer sobre el episodio ocurrido, en el que señaló que la familia involucrada practicaría el fisioculturismo.

Luego de haber recriminado que ninguno de los presuntos agresores fuera detenido por la Fiscalía interviniente, la madre de una de las víctimas manifestó: “Le pido de rodillas a mi gobernador que la Justicia actúe, porque no quiero que le pase a otra mamá”.

La agrupación Orgullo Tucumán expresó su acompañamiento a las víctimas y a sus familias, y pidió una actuación rápida de la Policía y de la Justicia. La organización señaló la necesidad de determinar si existió una motivación homofóbica en la agresión.

De la misma manera, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán también repudió el hecho, debido a que el joven que se encuentra en terapia intensiva forma parte de su Comité Ejecutivo. “Nos solidarizamos con Iván y Fran y también con sus familias, exigimos el pronto accionar de la Justicia para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan por lo sucedido”, apuntaron.

Hasta el momento, no se habían comunicado detenciones vinculadas con el caso. Asimismo, la investigación deberá establecer la secuencia de los hechos, la identidad de quienes participaron y las circunstancias en las que se produjo la golpiza.

Este miércoles, continuarán los alegatos en el juicio por la masacre de Barracas , con la exposición de la querella asesorada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) . El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa tiene como único imputado a Justo Fernando Barrientos , de 69 años, acusado por el ataque ocurrido entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2024. Tres mujeres murieron como consecuencia de las heridas y una cuarta sobrevivió tras permanecer internada con quemaduras graves .

Según fuentes de la investigación consultadas por la Agencia Noticias Argentinas , en la jornada inicial declararon las querellas que representan a las víctimas y sus familiares. Entre ellas se encuentra Luciana Sánchez , abogada de Andrea Amarante y de Sofía Castro Riglos , sobreviviente del ataque.

Tras la presentación de la querella acompañada por la FALGBT, será el turno del fiscal federal Juan Fernández Buzzi . Luego, el tribunal deberá fijar la fecha para el alegato de la defensa, previsto para los primeros días de noviembre.

Barrientos está imputado por homicidio agravado por odio a la orientación sexual , violencia de género, alevosía y el empleo de un medio apto para provocar un peligro común. La acusación comprende los asesinatos de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante , además de la tentativa de homicidio contra Castro Riglos .

La calificación legal contempla como única pena posible la prisión perpetua.

De acuerdo con la imputación, Barrientos atacó a las cuatro mujeres en una vivienda de Barracas y las prendió fuego. Las víctimas sufrieron quemaduras graves y una de ellas también fue golpeada, según la reconstrucción expuesta durante el proceso.

Las mujeres se dirigieron después al sector de duchas para intentar aliviar las heridas. La acusación sostiene que el imputado las volvió a atacar allí y que agredió nuevamente a Andrea Amarante.

Cobbas, Figueroa y Amarante murieron en los días posteriores al ataque. Por su parte, Castro Riglos, que tenía 49 años al momento del hecho, recibió el alta del Instituto del Quemado el 3 de junio de 2024. Según los testimonios incorporados a la causa, el acusado hostigaba de forma sistemática a las mujeres y utilizaba expresiones discriminatorias vinculadas con su orientación sexual.

Fuente: Infobae