El tren Sarmiento tendrá servicios especiales por la Peregrinación a Luján: cuáles son los horarios

Trenes Argentinos informó que el tren Sarmiento tendrá servicios especiales este fin de semana con motivo de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján . Durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, habrá refuerzos en el ramal Moreno-Mercedes .

Los servicios adicionales conectarán las estaciones Moreno y Luján . Además, durante la madrugada del domingo se sumará un servicio eléctrico especial hacia Liniers para facilitar el regreso de los peregrinos.

Durante el sábado habrá 16 servicios adicionales desde Moreno hacia Luján y 14 trenes desde Luján hacia Moreno .

Los servicios especiales saldrán en los siguientes horarios:

4:30 - 5:30 - 7:00 - 7:50 - 9:36 - 10:21 - 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08 - 19:59 - 20:58 - 22:46 - 23:43

En el sentido contrario, los horarios serán:

5:54 - 6:54 - 8:24 - 9:14 - 11:00 - 11:45 - 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55 - 19:32 - 21:23 - 22:22

El domingo se despacharán 12 servicios adicionales desde Moreno hacia Luján y 14 en sentido contrario .

Los servicios especiales partirán en los siguientes horarios:

0:48 - 1:39 - 2:29 - 3:55 - 4:30 - 5:30 - 7:00 - 8:01 - 10:21 - 12:13 - 13:13 - 17:28

Los servicios desde Luján hacia Moreno serán:

0:10 - 1:08 - 2:12 - 3:03 - 3:59 - 4:48 - 5:20 - 5:54 - 8:24 - 9:25 - 11:45 - 13:37 - 16:07 - 18:52

Trenes Argentinos también incorporará un servicio eléctrico especial durante la madrugada del domingo 4 de octubre .

La formación partirá de Moreno a las 2:30 y tendrá como destino final Liniers . El tren realizará paradas en todas las estaciones intermedias , por lo que permitirá facilitar el regreso de los peregrinos que se trasladen hasta Luján durante la jornada.

De esta manera, el operativo especial contempla servicios adicionales entre Moreno y Luján durante todo el fin de semana , además de un servicio eléctrico especial hacia Liniers durante la madrugada del domingo.

Fuente: TN