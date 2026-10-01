Alerta para quienes cruzan a Paraguay: Brasil comenzó a probar un nuevo control en la frontera

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Brasil comenzó a realizar pruebas de un nuevo sistema de identificación biométrica en la zona de control fronterizo del Puente de la Amistad, del lado brasileño. La iniciativa busca evaluar el funcionamiento y la eficiencia de una tecnología destinada inicialmente a las personas que cruzan caminando desde Ciudad del Este.

El sistema utiliza la lectura de la palma de la mano y forma parte de una etapa experimental impulsada por la Receita Federal.

Durante octubre se evaluarán las condiciones de funcionamiento y, según lo previsto, el sistema podría comenzar a operar oficialmente en noviembre.

Cómo funciona el nuevo sistema

La tecnología permite registrar las características biométricas de la palma de una persona y determinar cuántas veces realizó el cruce fronterizo.

Según explicaron agentes federales, el sistema puede registrar que una persona cruzó la frontera en una determinada fecha y horario y posteriormente reconocer que se trata de la misma mano.

Sin embargo, durante esta etapa experimental el sistema no está vinculado al Registro de Personas Físicas (CPF). Por ese motivo, puede detectar que una misma persona volvió a cruzar, pero no asociar automáticamente la información biométrica con su identidad civil.

Todavía no se informó cómo será el registro de usuarios cuando el sistema entre oficialmente en funcionamiento ni si los datos biométricos podrán ser compartidos o cruzados con información de otros organismos públicos.

Tecnología para reforzar los controles

La Receita Federal busca evaluar si la identificación biométrica puede convertirse en una herramienta adicional para reforzar los controles y la fiscalización en uno de los pasos fronterizos con mayor movimiento de personas.

Entre los objetivos mencionados se encuentra ampliar los recursos disponibles para combatir delitos transfronterizos, como el contrabando y el tráfico de drogas.

La iniciativa forma parte del plan de gestión aduanera 2026-2028 y es desarrollada en coordinación con Serpro, la empresa pública brasileña especializada en soluciones tecnológicas para organismos del Estado.

Las autoridades también buscan que el nuevo mecanismo permita reforzar los controles sin afectar el flujo de vehículos y personas que atraviesan el Puente de la Amistad.

Foz de Iguazú como laboratorio aduanero

La propuesta pretende convertir a Foz de Iguazú en un espacio de prueba para nuevas tecnologías aplicadas al control aduanero terrestre.

La idea es desarrollar y evaluar soluciones que, si resultan eficientes, podrían ser implementadas posteriormente en otros pasos fronterizos de Brasil.

Uno de los objetivos de la Receita Federal es aumentar su capacidad operativa sin depender exclusivamente de la construcción o ampliación de estructuras físicas. La apuesta es utilizar herramientas tecnológicas para procesar un mayor volumen de personas y mercancías con los recursos humanos y equipos disponibles.