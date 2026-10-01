Asaltaron una joyería y se llevaron $30 millones en oro

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Dos delincuentes encapuchados ingresaron durante la madrugada a una joyería ubicada sobre la calle 9 de Julio al 600, en Río Grande, y escaparon con un importante botín de joyas valuado de manera preliminar en unos 30 millones de pesos.

El hecho ocurrió minutos después de la medianoche en la joyería Valenza, ubicada a pocos metros de la avenida San Martín y dentro de la jurisdicción de la Comisaría Primera.

La alarma del comercio se activó durante el ingreso de los delincuentes y permitió advertir rápidamente el robo.

Ingresaron por la parte trasera

De acuerdo con la investigación, los sospechosos no habrían ingresado por la puerta principal. La principal hipótesis apunta a que accedieron por la parte posterior del edificio, a través de un pasillo o patio interno de uso común con otros locales comerciales.

Una vez dentro del establecimiento, actuaron rápidamente y sustrajeron una gran cantidad de joyas.

Según las primeras estimaciones realizadas por los propietarios, el valor de los elementos robados rondaría los 30 millones de pesos.

Analizan las cámaras de seguridad

Los dos delincuentes estaban encapuchados y quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la joyería y de comercios ubicados en los alrededores.

Las imágenes ya están siendo analizadas por los investigadores y, según trascendió, la Policía contaría con pistas firmes para intentar identificar a los responsables.

La Comisaría Primera lleva adelante las actuaciones y no se descartan allanamientos durante las próximas horas.

El robo generó preocupación entre los comerciantes de la zona céntrica, mientras los investigadores trabajan para determinar cómo ingresaron al edificio y establecer el recorrido que realizaron los delincuentes antes y después del robo.