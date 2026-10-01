Margarita Vidrialesa, albañila: “Muchas mujeres se dedican a estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos”

Durante décadas, la construcción fue un ámbito ocupado principalmente por hombres, desde la albañilería hasta el manejo de maquinaria pesada. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más mujeres encontraron en estos oficios una alternativa laboral .

Margarita Vidrialesa forma parte de esa nueva generación de trabajadoras. Hace siete años, dejó atrás los empleos de limpieza y administración para dedicarse a la construcción en España, un oficio que, según contó, le permitió encontrar mayor satisfacción y mejores condiciones laborales .

Su experiencia también muestra que ingresar al sector puede abrir oportunidades en puestos especializados. Actualmente, Margarita aseguró que percibe unos 33.000 euros al año .

Según explicó, la diferencia está en la experiencia y la especialización . La salida de muchos profesionales veteranos elevó el valor de los perfiles cualificados, mientras que las empresas buscan trabajadores con formación técnica y experiencia práctica.

Para Margarita, la cuestión no pasa por quién realiza físicamente una tarea, sino por si la persona está preparada para hacerla correctamente .

Margarita sostiene que la construcción ya no puede analizarse únicamente desde la fuerza física . “Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona. Muchas mujeres estudian estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos. Yo soy un claro ejemplo”, afirmó.

La trabajadora también destacó la importancia de la prevención de riesgos laborales . “ Si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra ”, advirtió.

En ese sentido, la evaluación preventiva permite determinar qué tareas pueden realizarse de manera segura y qué medidas deben tomarse para reducir el riesgo de lesiones.

Por eso, la mecanización ocupa un lugar cada vez más importante en el sector. Carretillas, elevadores, grúas y plataformas permiten trasladar materiales que, si se hiciera de manera manual, exigirían un esfuerzo físico mucho mayor. “ La gente se piensa que la construcción es trabajo de fuerzas, y no siempre es así ”, explicó Margarita.

Para Margarita, una parte de las dificultades está relacionada con los prejuicios sobre las mujeres en la obra . “Piensan que las mujeres no pueden levantar 25 kg, pero solo hay que ver a una madre levantando a su hijo”, sostuvo.

Desde su experiencia, el acceso de más mujeres a estos oficios está relacionado con la formación, la prevención y la especialización , además de la incorporación de herramientas y maquinaria que reducen la exigencia física de determinadas tareas.

Su recorrido, que comenzó con trabajos de limpieza y administración y continuó en la construcción, refleja cómo una persona puede cambiar de rubro y encontrar nuevas oportunidades laborales a partir de la capacitación y la experiencia.

Fuente: TN