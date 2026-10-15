El Gobierno identificó a la marcha universitaria con una movida opositora y defendió el operativo de seguridad en el Congreso

El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria , que reunió a una multitudinaria convocatoria frente al Congreso pero que, a diferencia de otras oportunidades, terminó con incidentes .

En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades, que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo, a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.

La situación se descontroló cuando todavía no había terminado el acto central, donde confluían alumnos, docentes, sindicatos y organizaciones. En tándem, cerca de la valla que protegía el Congreso, personas con el rostro tapado y mochilas rompían bancos y tiraban piedras.

“Es un acto opositor” , plantearon fuentes del Ejecutivo respecto de la marcha y el acto central. “Se politizó demasiado” , agregaron.

El presidente Javier Milei no siguió el reclamo desde el país, ya que se encuentra en Washington, como parte de su vigésimo viaje a los Estados Unidos desde diciembre de 2023.

Respecto de la violencia que se desató en las calles porteñas, desde un importante ministerio de la Casa Rosada plantearon a LA NACION : “Son los mismos de siempre, los que no salen a manifestarse, sino a provocar caos”.

Otra fuente de peso en el Poder Ejecutivo acotó, en el mismo sentido: “Los enfrentamientos siempre son generados por los mismos sectores, lamentablemente”.

En un primer reporte, fuentes oficiales detallaron que hubo tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Prefectura heridos con “elementos contundentes”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , justificó el operativo con un mensaje en la red social X. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia . En la Argentina nadie está por encima de la ley”, sostuvo la funcionaria, con un video de manifestantes rompiendo las vallas y con las caras tapadas.

Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o… pic.twitter.com/qRJcbdcIrh

Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez , denunció la presencia de supuestos “infiltrados” .

Desde ayer, en el Gobierno vincularon el reclamo universitario a una cuestión partidaria. Incluso, fuentes de la gestión de Milei acusaron al juez Martín Cormick de nexos con el kirchnerismo.

El magistrado no solo multó al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento universitario, sino que también ordenó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pagara $100.000 por día.

En ese momento, fuentes del Gobierno dijeron que el magistrado tenía “pasado y amigos en La Cámpora”, la organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. “Se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de Luana Volnovich”, apuntaron contra el juez.

La movilización de hoy, para exigir a la gestión de Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso, fue convocada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Fuente: La Nación