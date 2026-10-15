Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de Franco Colapinto en la Fórmula 1 a bordo de un Alpine es muy buena, más allá del bajón que atraviesa y la situación extradeportiva por la que esta semana, mientras recarga energías porque no tendrá actividad hasta fines de octubre, lo obligó a pedir públicamente que cese el hostigamiento en redes sociales a la escudería y su compañero Pierre Gasly de parte del público que lo apoya.

Lo que se viene en el cronograma del Gran Circo es la gira por América , la parte que más le gusta al piloto argentino. El fin de semana del domingo 25 de octubre tendrá lugar el Gran Premio de Estados Unidos en Austin con el formato habitual de competencia de tres entrenamientos, la clasificación y la carrera.

El pilarense tiene dos antecedentes en el Circuito de las Américas de Austin. En 2024, con Williams, llegó décimo y sumó su primer punto en la F1, por lo que es una carrera que quedó grabada en su memoria. En 2025, ya con Alpine, quedó 17°.

En ese mismo trazado, intentará volver a sumar unidades después de tres carreras -Azerbaiyán, Bahréin en Malasia y Singapur- en las que no pudo hacerlo e, incluso, abandonó en dos de ellas. No obstante, se mantiene 12° en la tabla de posiciones de pilotos con 27 puntos y Alpine figura sexto en la clasificación constructores con 68 incluidos los 41 de Gasly.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en la recta final y solo restan seis carreras para concluir un calendario que terminará con 23 de los 24 estipulados inicialmente porque el de Arabia Saudita se canceló a raíz de la Guerra en Medio Oriente y no se reprogramó.

Tras el GP de Estados Unidos, siete días después habrá actividad en el circuito Hermanos Rodríguez por el GP de México y el 8 de noviembre la máxima categoría del automovilismo internacional llegará a Interlagos para el GP de San Pablo. El paso de la F1 por América concluirá el sábado 21 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero. Desde allí, el Gran Circo se mudará a Asia para cerrar el año con los GP de Qatar en Lusail y de Abu Dhabi en Yas Marina.

Max Verstappen (Red Bull) ganó las últimos dos carreras, pero la tabla de pilotos la lidera Kimi Antonelli (Mercedes) con holgura y, salvo imponderables, logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años. El joven italiano domina el certamen con 340 unidades y le sacó 102 a su compañero de equipo, George Russell. Tercero marcha Lewis Hamilton (Ferrari) con 229.

El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes tiene 578 puntos y Ferrari, 444.

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Fuente: La Nación