Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en octubre 2026

La posibilidad de sacar un crédito hipotecario volvió a ser un tema de conversación en la mesa de los argentinos que esperan poder tener su casa propia. Pero, antes de siquiera pensarlo, es inevitable saber que no todos pueden acceder, sino que hay que cumplir una serie de condiciones y requisitos que dejan afuera a muchos.

Uno de los más importantes, y posiblemente de los más restrictivos, tiene que ver con los ingresos del posible solicitante; por lo que es importante conocer que hay entidades que establecen ingresos mínimos necesarios para sus líneas hipotecarias .

No todos los bancos fijan un ingreso mínimo como requisito de entrada. Entre los que sí lo hacen, los pisos van desde alrededor de $850.000 hasta $5.000.000 mensuales . Sin embargo, superar ese umbral no garantiza acceder al monto buscado: en la mayoría de las entidades, la primera cuota del préstamo no puede representar más del 25% de los ingresos netos del solicitante o grupo familiar.

Pero a su vez es necesario saber que en todos los bancos la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes , por lo que, a pesar de que hay entidades que exigen un ingreso mínimo y otras no lo hacen, no puede solicitarse un crédito sin informar este requisito indispensable.

Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.

La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría .

Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto estimado de la cuota inicial a pagar en 20 años cada US$10.000 prestados, realizado por la consultora Empiria en base a relevamiento de bancos:

Fuente: La Nación