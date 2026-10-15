“Venía a cien por hora y sin sirenas”: el relato de los vecinos sobre cómo iba el patrullero que mató a un nene en Lomas de Zamora

La tragedia que conmocionó al barrio Santa Marta de Lomas de Zamora este martes, cuando un patrullero chocó y mató a Julián Emiliano Benítez , un nene de apenas dos años, sumó nuevos detalles a partir de los testimonios de los vecinos que presenciaron el accidente fatal.

Según denunciaron los testigos, el móvil policial que perseguía a dos presuntos motochorros circulaba a alta velocidad y sin las sirenas encendidas cuando impactó al auto en el que viajaban la víctima y su papá.

El dramático episodio ocurrió en la esquina de Bustos y Copihue. Julián murió en el acto por la violencia del choque, mientras que su padre, Julio Benítez , sufrió heridas graves y permanece internado .

La tía de Julián fue una de las voces que cuestionó el accionar policial y aseguró que los vecinos coincidieron en describir la forma en que circulaba el patrullero.

“Todos los vecinos dijeron que venía a 100 kilómetros por hora y sin sirenas. Iba a pasar esto en cualquier momento ”, sostuvo en diálogo con el portal Diario Conurbano, al referirse a la persecución que realizaban los efectivos detrás de dos sospechosos que se movilizaban en moto.

De acuerdo con la información del caso, el patrullero terminó chocando contra el Dodge 1500 en el que viajaban Julio y su hijo , cuando el auto cruzaba la esquina de Bustos y Copihue.

Los dos presuntos motochorros lograron escapar después del impacto y son intensamente buscados por la Policía.

Los relatos de quienes estaban en la zona apuntan contra la velocidad a la que avanzaba el patrullero y la falta de señales sonoras de advertencia durante la persecución. Para la familia de la víctima, esas circunstancias son determinantes para entender cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del nene.

Según denunciaron los testigos, los dos policías que viajaban en el patrullero intentaron retirarse del lugar , pero los vecinos los retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

“Para nosotros está claro que al nene lo mató la Policía ”, expresó la tía del pequeño, quien reclamó que se investigue la responsabilidad de los uniformados en el fatal desenlace.

Por su parte, Juliana, la mamá de Julián, manifestó su desesperación por lo ocurrido y por la situación en la que quedó su familia tras la tragedia. “Mi esposo Julio salió a vender cobre para comer. Me arruinaron la vida”, lamentó.

En el marco de la investigación, el conductor del patrullero quedó detenido e imputado por los delitos de homicidio culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se espera que el efectivo sea indagado en las próximas horas por el fiscal Patricio Pérsico , a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora , para dar su versión de lo ocurrido.

En paralelo, los investigadores buscan a los dos sospechosos que escaparon tras el accidente.

Después del choque, Julio Benítez fue trasladado de urgencia al Hospital Alende , donde permanece internado por las lesiones sufridas.

Su hijo fue llevado a una salita del barrio, pero murió antes de llegar.

Fuente: TN