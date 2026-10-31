El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia tras la polémica salida de Lencina con denuncias por “destrato”

El gobierno de Javier Milei designó este sábado un nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología , tras la tortuosa salida de Carlos Lencina , que dejó el cargo y denunció “destrato y desconsideración” de su jefa de área, la secretaria Alejandra Baravalle , antes de autoeyectarse de la Casa Rosada.

El nuevo encargado de la cartera, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales, será Ricardo Fernando Crespo , elegido por Baravalle para tomar el puesto de Lencina.

De acuerdo a lo que informaron desde el Gobierno, Crespo es investigador del Conicet y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas .

Licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA), también tiene otros títulos: doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor por la Universidad de Ámsterdam, con tesis desarrollada en la Facultad de Economía y Negocios.

“Fue vicerrector de investigación y de asuntos académicos de la Universidad Austral y cuenta con una extensa trayectoria en docencia, investigación y gestión universitaria ”, informaron desde la gestión de Milei. Su jefa Baravalle también tiene paso por la Universidad Austral, donde hizo un máster en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento.

El decreto con la designación ya está firmado tanto por el Presidente como por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , que tiene el área a su cargo. Dicen fuentes al tanto que la secretaria tuvo en su baraja dos nombres y que uno de ellos era el de Crespo.

Ayer, LA NACION confirmó la autenticidad de la carta de renuncia de Lencina, en la que afirmó que había “dificultades persistentes” que le impedían desarrollar su tarea y hasta situaciones “de destrato y desconsideración” de parte de Baravalle para con su personal.

En la Casa Rosada, quienes conocían la relación entre ambos alegaron que Lencina ostentaba cierta “autonomía” respecto de su jefa Baravalle y que eso opacó el vínculo entre ambos.

Apenas llegó al Gobierno, en agosto de este año, la propia Baravalle había potenciado la llegada de Lencina a la subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Eso fue en medio del recambio de áreas, cuando Santilli ascendió a la Jefatura de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni.

Anteriormente, este “raviol” del Estado se encontraba bajo el comando del estratega presidencial, Santiago Caputo , a través de Darío Genua , a quien Santilli echó por “diferencias irreconciliables”.

Fue ahí que Baravalle llegó al cargo de secretaria para reemplazar a Genua. En ese momento, fuentes del Gobierno aseguraron que a Santilli se la había recomendado el CEO de Globant, Martín Migoya .

El desembarco de Baravalle ocurrió con polémica debido a que el Gobierno la presentó como doctora en Inteligencia Artificial (IA), pero ese título fue obtenido por ella en la American Andragogy University de Hawái y no es reconocido formalmente en la Argentina.

Fuente: La Nación