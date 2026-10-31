El Gobierno invita a Villarruel al evento con el Papa en el Palacio Libertad, pero se muestra incómodo con los expresidentes

El Gobierno está dispuesto a montar en el Palacio Libertad un escenario similar al de una Asamblea Legislativa para darle la bienvenida en la Argentina al papa León XIV , que arribará desde Uruguay ese mismo domingo.

A contramano de sus constantes cruces con los dirigentes opositores, la gestión de Javier Milei intentará presentarle al Sumo Pontífice una imagen de institucionalidad. El acto comenzará a las 18:30, después de que el Papa sea recibido por Milei en el aeropuerto, deje una ofrenda floral en la Plaza San Martín de Retiro y vaya a la Casa Rosada para el cara a cara protocolar con el Presidente.

Fuentes oficiales le dijeron a LA NACION que la Casa Rosada invitará a la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar de este encuentro en el Palacio Libertad, más allá de que no hay vínculo con ella y de que la omitieron de todas las actividades oficiales del último tiempo, incluso de los tradicionales Tedeum en la Catedral para el 25 de Mayo y el 9 de Julio pasados.

En el Senado aseguraron que todavía la convocatoria no llegó a la vicepresidenta , católica practicante, quien le envió al Papa una misiva para que visite el Congreso .

Desde Balcarce 50, asimismo, se están enviando invitaciones a todos los gobernadores , incluidos los peronistas; a senadores y diputados nacionales de las distintas fuerzas; y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia .

La gestión nacional es la encargada de las acreditaciones para este evento; la Iglesia católica -que se esfuerza por evitar partidizar el desembarco del Sumo Pontífice en la Argentina- le delegó ese papel.

En estas últimas horas, la gran incomodidad que atravesó al Gobierno fue qué hacer con los expresidentes: ¿invitarlos o no? Ese malestar quedó reflejado en los comentarios e idas y vueltas de los funcionarios abocados a los preparativos, según pudo reconstruir LA NACION.

Mientras para el viernes algunos deslizaban que había chances de convocar a los exmandatarios, para el sábado a la tarde las voces más autorizadas del Gobierno lo daban de baja.

“Se barajó la posibilidad de invitarlos” , admitió ante LA NACION una alta fuente de Balcarce 50. “La intención era que sí, para hacer una invitación al estilo Asamblea Legislativa ”, reportó otro funcionario, el viernes.

En tanto, ya el sábado, las voces autorizadas del Gobierno indicaron a LA NACION : “No los van a invitar; descartado”.

Los vaivenes llegaron a los oídos de algunos de los expresidentes, que por estas horas dijeron haber recibido comentarios informales respecto a la posibilidad de que fueran invitados.

“Habían dicho que iban a invitarnos, pero no llegó ninguna invitación”, deslizaron cerca de uno de los involucrados.

La incógnita en ese caso hubiese sido si se iba a mandar la misiva a la expresidenta Cristina Kirchner , que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. En el kirchnerismo se mostraron escépticos y evitaron agitar la polémica; pusieron por encima la llegada del Santo Padre.

De acuerdo a lo que le confirmaron a LA NACION fuentes porteñas, el jefe de Gobierno, Jorge Macri , acompañará a León XIV cuando realice la ofrenda floral al General San Martín en la plaza de Retiro y allí le entregará la llave de la Ciudad y la proclamación de visitante ilustre . Irá, además, al Palacio Libertad.

Macri está a la espera de saber cuántos lugares vacantes tendrá para la misa en el Monumento a los Españoles del lunes. La Ciudad comparte con Nación los convites. Mañana domingo, el alcalde y la secretaria general, Karina Milei , recorrerán la zona en Palermo para evaluar cómo avanzan los preparativos.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, donde se realizará la misa en Luján el miércoles , aguardan que la Cancillería y el Vaticano les confirmen la cantidad de QR que tendrán disponibles para remitirles a sus invitados.

Axel Kicillof pretende que toda la política provincial esté presente en la celebración. En La Plata también propusieron que los exgobernadores bonaerenses puedan participar, pero aguardan la confirmación del espacio que les quedará habilitado. Los detalles se van a terminar de ultimar por estos días.

Además de Luján y el Palacio Libertad, hay altas chances de que el gobernador Kicillof participe de la visita del Papa al Cottolengo Don Orione, de Claypole , que la Casa Rosada observa con especial atención por las polémicas en materia de discapacidad que tuvo la gestión de Milei desde que arrancó.

En Córdoba , el gobierno de Martín Llaryora invitará a la misa en el predio de Fadea el martes a todos los senadores y diputados nacionales que representan a ese territorio, como así también a legisladores, intendentes y concejales. Según pudo saber LA NACION , hay gobernadores de otras provincias que pidieron ser acreditados allí.

Fuente: La Nación