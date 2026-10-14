El Gobierno descontará el día a los estatales que adhieran al paro y ATE desafía: “El acatamiento será casi total”

La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sumó un nuevo capítulo en la previa del paro nacional de 24 horas convocado por el gremio para este jueves . Después de que el Ejecutivo anticipara que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la medida de fuerza, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, desafió la decisión y aseguró que la huelga tendrá un acatamiento “casi total”.

“La amenaza de descontar el día de paro de parte del Gobierno está destinada a fracasar. No va a lograr quebrar una medida de fuerza que tendrá acatamiento casi total” , afirmó Aguiar en un comunicado difundido este miércoles.

Según informó el sindicato, funcionarios de distintos ministerios y organismos públicos comunicaron durante la jornada que los trabajadores que se sumen a la protesta sufrirán descuentos salariales . La decisión también fue anticipada por el Gobierno para los empleados de la Administración Pública Nacional.

ATE cuestionó la medida y sostuvo que descontar la jornada constituye una violación del derecho de huelga . El gremio recordó que la protesta fue notificada el martes ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que conduce Julio Cordero, y aseguró que cumplió con todas las previsiones legales.

“Si el Gobierno avanza con el descuento cometerá una ilegalidad y confirmará una vez más que estamos gobernados por delincuentes. El derecho de huelga, aunque no les guste a los funcionarios, todavía está comprendido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y el ejercicio regular de un derecho no se puede castigar. Si parar es un derecho, descontar es un delito”, sostuvo Aguiar.

El dirigente también apuntó contra la política salarial del Ejecutivo y cuestionó la situación de los empleados públicos. “Además, esta amenaza es una inmoralidad. Le quieren descontar el día a trabajadores con ingresos por debajo de la canasta básica mientras mantienen sueldos millonarios a funcionarios que ingresaron al Estado por la ventana”, afirmó.

Lejos de modificar la convocatoria, Aguiar aseguró que la advertencia oficial tendrá el efecto contrario al buscado por el Gobierno. “Esta amenaza se le vuelve en contra al Gobierno. Fortalece en todos los sectores la medida de fuerza”, concluyó.

ATE convocó a una huelga de 24 horas para este jueves con el objetivo de reclamar la derogación completa del decreto de necesidad y urgencia 70, firmado por Milei en diciembre de 2023. El gremio se movilizará al Congreso a partir de las 13.30, mientras que en las principales ciudades del país también habrá protestas. Cada provincia definirá la modalidad y el alcance de la medida.

La convocatoria coincidirá con una nueva Marcha Federal Universitaria , que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales y mayores recursos para las universidades públicas.

Según anticipó ATE, la huelga afectará la atención en distintas dependencias estatales, entre ellas ANSES, PAMI y organismos de la administración pública. También podrían registrarse interrupciones en servicios vinculados con migraciones, controles sanitarios, transporte y otras áreas del Estado.

En hospitales se garantizarán guardias mínimas, mientras que en los centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores únicamente se atenderán urgencias. De esta manera, el Gobierno y el sindicato llegan a una nueva jornada de conflicto, con la decisión oficial de aplicar descuentos salariales y la advertencia de ATE de que la medida no modificará el alcance de la protesta.

Fuente: Clarín