Mientras negocian por el Presupuesto y las PASO con el Gobierno, las provincias redoblan la presión por más recursos

Cómo ampliar los recursos propios y desarrollar las economías locales fue uno de los ejes del II Congreso de Federalismo Fiscal, organizado por la Comisión Federal de Impuestos. Funcionarios de distintas provincias expusieron sus diferencias sobre el reparto de fondos y plantearon alternativas para impulsar la actividad productiva , atraer inversiones y reducir las brechas entre regiones.

El encuentro se dio en un momento de negociaciones políticas entre la Casa Rosada y los gobernadores. El oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027 , en paralelo con las conversaciones por la reforma electoral y la suspensión de las PASO. Las provincias reclaman precisiones sobre los recursos que recibirán y las partidas que tendrán garantizadas, mientras el Gobierno busca preservar el equilibrio fiscal.

En el congreso, Alejandro Abraam, ministro de Economía de Chaco, reconoció la diferencia entre lo que su provincia aporta y lo que recibe por coparticipación, pero planteó que el sistema también debería contribuir a desarrollar las economías locales. “Es cierto que Chaco no genera lo que recibe , pero la idea con la coparticipación es que las provincias empiecen a generar los recursos ”, afirmó.

La mirada fue distinta para Mendoza. Su ministro de Economía, Víctor Fayad, expresó que la provincia es la segunda con menor coparticipación por habitante. Sin embargo, advirtió sobre los límites de una estrategia basada en competir por la carga tributaria: “No podemos promover la competencia fiscal entre provincias”.

Las intervenciones reflejaron un debate que va más allá del reparto de fondos y abarca cómo financiar las cuentas públicas sin perder de vista las diferencias productivas y las posibilidades de crecimiento de cada región.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , puso el foco en el potencial exportador de la Patagonia. Sostuvo que, en menos de dos años, la región exportará más que toda la Pampa Húmeda. También cuestionó el costo que tuvo el esquema de precio sostén para su provincia, al que atribuyó pérdidas por US$ 1.500 millones.

Torres dejó en claro su postura a favor del oficialismo, aunque alertó sobre la incertidumbre que genera la volatilidad política entre los inversores extranjeros. “Si cada dos o cuatro años queremos cambiar la Argentina, nunca vamos a salir adelante ”, dijo.

El gobernador de Chubut también incluyó la inteligencia artificial entre las prioridades de la agenda económica . Según advirtió, la automatización de empleos industriales ya provocó pérdidas laborales importantes y también una pérdida de conocimientos y capacidades.

Desde Río Negro, el ministro Pablo López señaló que la provincia decidió destinar $1.000 millones a 14 municipios . El planteo de Tucumán, en tanto, estuvo centrado en la infraestructura y las herramientas para atraer inversiones privadas.

Daniel Abad, ministro de economía tucumano, defendió el desarrollo de parques industriales privados como una forma de distribuir los costos entre varios participantes y facilitar la llegada de empresas. Según contó, ya recibieron 25 carpetas con propuestas vinculadas con ese esquema.

Abad también expuso las diferencias en el acceso a servicios básicos entre regiones como un punto a prestar atención durante el reparto de fondos: afirmó que el 90% de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con cloacas, frente a apenas el 40% en el norte del país .

Redactora de Economía. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín