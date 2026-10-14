Caso Báez Sosa: La Corte Suprema no hizo lugar al reclamo de los rugbiers por presuntas irregularidades procesales

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo presentado por los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, quienes buscaban cuestionar presuntas irregularidades durante las primeras etapas de la investigación. El máximo tribunal consideró que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación necesarios para su tratamiento.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes señalaron que la presentación no refutaba todos los argumentos de la resolución que se pretendía impugnar.

El reclamo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.

Qué denunciaron los rugbiers

Los condenados sostuvieron que, durante las declaraciones indagatorias realizadas horas después del crimen, en enero de 2020, no habían tenido conocimiento de las pruebas en su contra ni de la imputación que se les atribuía. También afirmaron que fueron obligados a firmar actas del expediente.

En paralelo, presentaron una denuncia penal por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.

Entre los denunciados figuraban la fiscal Verónica Zamboni, la defensora pública Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías de Dolores David Mancinelli, quien había ordenado la prisión preventiva de los imputados.

La denuncia fue desestimada por ausencia de dolo. Además, se rechazó el pedido para tomarles declaración testimonial en calidad de víctimas y realizar otras medidas solicitadas por la defensa.

El recorrido judicial del reclamo

Tras el rechazo inicial, Tomei solicitó una revisión ante el superior del fiscal, pero la decisión fue ratificada. Luego presentó un planteo ante el juez Mancinelli, a quien recusó, y pidió que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento por considerar que se habían vulnerado garantías judiciales.

El magistrado rechazó los pedidos, al igual que el Tribunal de Casación Penal bonaerense. En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó el recurso de queja y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario.

Ahora, la Corte Suprema de la Nación también rechazó la presentación por falta de fundamentación autónoma. La resolución no implica una nueva evaluación de las pruebas del crimen, sino que se refiere específicamente al planteo sobre las presuntas irregularidades procesales.

Las condenas por el crimen de Fernando Báez Sosa

Fernando Báez Sosa fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. El ataque fue perpetrado por un grupo de jóvenes y quedó registrado en videos que se difundieron ampliamente, lo que generó una profunda conmoción en el país.

En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

En marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal al descartar la existencia de alevosía.

La revisión de esa sentencia de fondo continúa pendiente ante la Suprema Corte bonaerense. Por lo tanto, el nuevo rechazo de la Corte nacional corresponde a un planteo específico de la defensa y no resuelve esa revisión.