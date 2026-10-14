Diez gobernadores coinciden con Santilli en un foro sobre obras, mientras en el Gobierno hay dudas sobre la conveniencia de acuerdos

“ Es mejor dejarse extorsionar tres meses que durante cuatro años ”. Esa frase solían repetir cerca de Martín y Lule Menem en 2025, cuando puertas adentro del Gobierno el sector de Santiago Caputo presionaba para apurar un acuerdo con los gobernadores . La discusión se reedita con intensidad, pero menos vehemencia y otros actores, como Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo , que parecen más apurados por lograr un entendimiento con los ejecutivos provinciales para avanzar con el Presupuesto y suspender las PASO .

El presidente de Diputados sorprendió el viernes en un encuentro partidario en Tigre. “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales (...) Tenemos que tener agendas programáticas similares . ¿ Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años ?”, preguntó el lugarteniente de Karina Milei en la estructura nacional de LLA.

El jefe de Gabinete cumple con los pedidos, pero no tiene todas las palancas para sellar acuerdos, aunque se muestra optimista de que podrá conseguir las voluntades necesarias. Lo intentó en París , en las reuniones con los gobernadores en sus despachos o la semana pasada durante su visita a Salta con la hermana del Presidente.

Santilli será uno de los principales oradores en la cumbre logística del Consejo Federal de Inversiones ( CFI) por el que desfilarán este viernes una decena de gobernadores de todo el arco político junto a directivos de empresas nacionales y multinacionales del agro, la minería y la energía .

Habrá opositores duros como Axel Kicillof ; el santiagueño Elías Suárez, delfín de Gerardo Zamora; aliados del oficialismo como Rogelio Frigerio, y gobernadores que mantienen buen diálogo con la Rosada como Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy) y el cordobés Martín Llaryora, que mantiene una relación zigzagueante con el Ejecutivo.

La obra pública o privada no es un tema tan cómodo para el Gobierno, que avanza con licitaciones para rutas y privatizaciones como las de AYSA y el Belgrano Cargas. La promesa del Ejecutivo a varias provincias es terminar algunas de las obras avanzadas que se paralizaron en 2023.

El Presidente replicó hace pocas semanas un tuit de Lilia Lemoine en el que la diputada cuestionaba el sentido y la financiación del CFI, que preside Ignacio Lamothe, a cargo del foro en el que hablará Santilli. " Gobernadores CIERREN ESTE ANTRO, BAJEN EL GASTO, BAJEN LOS IMPUESTOS Y DEJEN DE MENTIRLE A LA GENTE" , escribió la diputada.

Este miércoles se desarrolló una previa, en otro CFI, la Comisión Federal de Impuestos , que preside Alejandro Abraam. Estuvieron, entre otros, Jorge Macri . El jefe de Gobierno está alineado discursivamente con la Rosada mientras explora un acuerdo electoral, tras la foto de la semana pasada con Karina Milei y Pilar Ramírez. “ Hay que gastar menos, gastar mejor y bajar impuestos y la Ciudad lo está haciendo (...) Hacemos un culto del equilibrio fiscal ”, sostuvo.

En el Gobierno hay dudas sobre la conveniencia de presentar competencia dura en varios distritos mientras intentan coquetear con gobernadores. Cerca de Karina Milei prometen pragmatismo, pero en la mesa política persiste la desconfianza entre varios actores.

La discusión en el oficialismo no está saldada. El presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala mantiene su voluntad de competir con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, que en 2025 ni siquiera presentó candidatos nacionales. “ Cuando sea gobernador, si él la vende, voy a intentar comprarla por la misma plata que él la vende", dijo sobre el palacio Art Nouveau que la provincia ostenta en Barrio Norte.

La semana pasada, el diputado del PRO por Río Negro, Aníbal Tortoriello, adelantó que representará a LLA como candidato a gobernador para enfrentar a Weretilneck, que estuvo en París y también en Nueva York.

El ejecutivo salteño Gustavo Sáenz viene marcando disidencias con el oficialismo, aunque en el Congreso suele acompañar los proyectos de la Casa Rosada, hasta ahora.

La Corte Suprema podría cerrarle el tranco a una eventual candidatura a su segunda reelección, aunque Sáenz interpreta que es la primera. La senadora libertaria Emilia Orozco , que llegó al espacio de la mano de Alfredo Olmedo, no escatima críticas al ejecutivo provincial aunque se moderó después del pedido explícito de Karina Milei.

Ahora, el gobernador que hace reír al Presidente con sus interpretaciones de Sandro, acusa al Gobierno de porteñocéntrico, porque el ministerio de Economía dejó afuera de la privatización del Belgrano Cargas dos ramales aparecen como opcionales y no obligatorios para inversión. “ Profundiza el atraso del Norte ”, se quejó a pesar de que -con sus pares vecinos- viene de arrancarle a la secretaría de Energía una resolución para subsidiar la energía en las zonas cálidas que se hará efectiva el 1 de noviembre.

El ruido en el oficialismo, como informó Clarín, volvió a reproducirse entre las dos tribus que animaron la interna oficial durante todo 2024 y 2025, las Fuerzas del Cielo que se referencian en Caputo, y los militantes y dirigentes que responden a los Menem.

Tras la guerra virtual que había estallado tras el episodio de la cuenta de X RufusPeriodista en la que había burlas a Milei, que los caputistas le atribuyeron al presidente de Diputados, el vicepresidente de la Legislatura bonaerense Agustín Romo , raspó en la red social a la senadora neuquina Nadia Márquez .

La flamante presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta -alineada con la hermanísima- se había sumado a la oleada de mensajes promovida por Lilia Lemoine para remarcar que los libertarios son soldados de Milei. La consigna era una respuesta a la que venían difundiendo dirigentes, streamers de Carajo y militantes de las Fuerzas del Cielo -“soldado del Gordo Dan”- en apoyo a Daniel Parisini, denunciado por el Centro Islámico por sus tuits islamófobos, vinculados con la teoría del reemplazo que circula entre sectores de la derecha europea, que también reproduce el Presidente.

“Como si ser soldado del Gordo Dan no fuera ser soldado de Javier Milei... qué innecesario. Al pedo total. Como si hubiera alguien usando al Presidente para dividir. Para esconderse. Al re contra pedo. Innecesario. Porque Argentina es más importante. El Gordo Dan ES Milei. TMAP”, disparó Romo, habitué del Salón Martín Fierro que ocupa Caputo. Zulemita Menem, hija de Carlos Menem y prima de Martín y Lule, ya había cuestionado públicamente el racismo de algunos libertarios. El episodio asoma como un anticipo de una pelea mucho más concreta: la discusión por el armado de las listas del año próximo.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín