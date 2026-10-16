El descargo de una mujer acusada de extorsionar a un hombre con publicar sus videos íntimos: “Se enganchó sin conocerme”

“¿Y yo soy la culpable ? Jaja, de no creer”. Con esa frase, Natalia Verónica Genovese , la sanjuanina de 32 años que en las últimas horas fue imputada por el presunto delito de chantaje , salió a defenderse públicamente en las redes sociales.

A través de un comentario en Instagram, rechazó las acusaciones en su contra y dio su propia versión sobre el vínculo que mantuvo con el hombre que la denunció.

La mujer aseguró que el denunciante se había involucrado sentimentalmente con ella en apenas dos semanas y sostuvo que, después de conocerse, empezó a seguirla por distintos lugares.

Según su relato, el hombre la buscaba en el jardín de su hijo, en su barrio y hasta en su antiguo trabajo. También afirmó que había averiguado dónde vivía.

Su descargo se conoció horas después de que la Justicia de San Juan formalizara la investigación en su contra. Mientras la fiscalía avanza con las medidas de prueba, Genovese insiste en su inocencia y cuestiona la versión que dio origen a la causa.

En su publicación, según replicó Tiempo de San Juan, Genovese describió una situación de hostigamiento que, según afirmó, sufrió por parte del denunciante.

“El tipo en cuestión se enganchó en dos semanas sin conocerme”, escribió. Después sostuvo que le había pedido que dejara de seguirla y que, ante la continuidad de esa conducta, amenazó con contarle a su familia lo que estaba pasando.

“ Le pedí que me dejara en paz , si no le decía a su familia el hostigamiento que estaba recibiendo. ¿Y yo soy la culpable? Jaja, de no creer”, expresó.

La imputada también hizo referencia al dinero que, de acuerdo con la investigación, el hombre le habría transferido durante el vínculo. “ Pagan dos millones de pesos por una foto en c... y encima se enamoran ”, lanzó en el mismo comentario.

El caso es investigado por la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Roberto Ginsberg.

Según la hipótesis de la acusación, el vínculo entre Genovese y el denunciante comenzó a través de Instagram , donde intercambiaban videos de visualización única a cambio de dinero.

De acuerdo con las causas, el hombre habría realizado transferencias por una suma cercana a los $2 millones en concepto de regalos.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que la situación cambió después de un primer pedido de dinero que habría realizado una persona que decía ser la pareja de Genovese.

En base a esa reconstrucción, la mujer retomó posteriormente el contacto con el denunciante y, luego de un viaje a Mendoza, le habría exigido nuevas sumas bajo amenazas de divulgar material íntimo.

La causa también contempla presuntas exigencias posteriores de dinero y contactos dirigidos a familiares del denunciante. La denuncia penal fue presentada el 24 de junio de 2026.

Durante la audiencia, el juez de Garantías Diego Sanz formalizó la investigación preparatoria y estableció un plazo de seis meses para profundizar las medidas probatorias.

Además, dispuso una serie de reglas de conducta para Genovese. La imputada deberá presentarse una vez al mes en la comisaría más cercana a su domicilio y tiene prohibido acercarse al denunciante o mantener cualquier tipo de contacto con él.

Fuente: TN