Encontraron muerta a una joven dentro de una heladera en Córdoba: su novio está prófugo y habría dejado una carta

La ciudad cordobesa de Cruz del Eje quedó conmocionada por el hallazgo del cuerpo de una joven de 22 años dentro de una heladera, cubierto con cal . La víctima, que estaba desaparecida desde el 2 de octubre , fue encontrada después de que su familia presentara la denuncia por averiguación de paradero.

La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un femicidio. Por estas horas, la Policía desplegó un operativo en toda la provincia para dar con la pareja de la víctima , quien permanece prófugo y es el principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo de Camila Belén Iglesias estaba oculto dentro de una heladera y cubierto con cal, en circunstancias que todavía buscan esclarecer.

Según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, la víctima llevaba varios días sin ser vista, aunque la denuncia formal por su desaparición se realizó recién en las últimas horas.

Los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió desde el último contacto con la joven hasta el momento en que fue encontrada muerta. Si bien resta esperar la identificación oficial y la causa exacta de la muerte, todo indica que fue asesinada.

Uno de los elementos que surgieron casi en paralelo con el hallazgo del cuerpo es una presunta carta que habría dejado el hombre al que buscan por el crimen.

Según informó El Doce, el sospechoso habría dejado un escrito en el que confesaba el asesinato. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre el contenido de la nota ni se precisó oficialmente en qué contexto habría sido encontrada.

Pablo Ezequiel Gómez , la pareja de la joven, permanece prófugo y es el principal sospechoso del posible femicidio.

La Policía mantiene un amplio operativo en distintos puntos de Córdoba y la Fiscalía de Cruz del Eje difundió su foto y pide colaboración a quienes puedan aportar datos fehacientes sobre su paradero.

Fuente: TN