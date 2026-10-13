Detuvieron a un hombre que se hizo pasar por un juez federal en Rosario: investigan una posible conexión narco

Un hombre de 34 años fue detenido en Rosario, acusado de hacerse pasar por juez federal para intentar acceder a información reservada de las fuerzas de seguridad.

Según la investigación, utilizó identidades falsas, correos electrónicos apócrifos y documentos con firmas falsificadas para conseguir credenciales del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

La maniobra fue detectada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que recibió solicitudes sospechosas y realizó la denuncia. El sistema contiene datos sobre medidas judiciales y restricciones vigentes relacionadas con personas y vehículos.

De acuerdo con la fiscalía, el acusado comenzó con los intentos en noviembre de 2024, cuando se presentó como un supuesto juez federal llamado Julio Andrés Herrera. Meses después, volvió a intentarlo mediante correos que simulaban pertenecer a la Corte Suprema y al juzgado de la jueza María Romilda Servini.

Para respaldar sus pedidos, envió documentación falsa y alegó que necesitaba las claves en el marco de una supuesta investigación penal. Sin embargo, las inconsistencias detectadas por los funcionarios impidieron que consiguiera el acceso.

El hombre fue detenido a fines de septiembre y terminó imputado por usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso 90 días de prisión preventiva.

La fiscalía busca establecer si el acusado actuaba por cuenta propia o si pretendía obtener información para terceros. Entre las hipótesis se analiza una posible conexión con personas vinculadas a investigaciones sobre Julio Rodríguez Granthon , conocido como “El Peruano” , un expiloto condenado a más de 30 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

Por el momento, esa relación no fue acreditada judicialmente. Los investigadores intentan determinar qué uso pretendía darle a los datos y si hubo otras personas involucradas en la maniobra.

Fuente: TN