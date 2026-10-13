El estremecedor dato que reveló la autopsia de la joven que fue encontrada dentro de una valija en Rosario

La investigación por el femicidio de Bárbara Camila Aragón , la joven de 26 años que fue encontrada muerta dentro de una valija en una pensión de Rosario , sumó un dato clave: el resultado preliminar de la autopsia determinó que murió por asfixia y que no presentaba otros signos de violencia en el cuerpo.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del domingo 11 de octubre, en un casa ubicada sobre Juan José Paso al 6200, en la zona noroeste de la ciudad. El cuerpo estaba envuelto en una frazada y escondido dentro de una valija . Según las primeras versiones, llevaba varias horas en el lugar.

Un expolicía de 37 años es el único detenido por el hecho. En las próximas horas, la fiscal Marina Bertolotti , de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, lo imputará por femicidio .

En medio de la conmoción, familiares de la víctima reclamaron justicia, exigiendo prisión perpetua para el principal acusado y apuntaron a posibles cómplices.

El último contacto con Bárbara había sido al mediodía del sábado. Cuando sus allegados advirtieron que no respondía los mensajes , comenzaron a buscarla por comisarías, domicilios y distintos lugares donde podía encontrarse.

“Durante el día no nos contestó , nos pareció raro. Me comuniqué con la madre y ahí empezamos la búsqueda”, relató Juliana, una de sus mejores amigas, en diálogo con Rosario 3.

Con el correr de las horas, las publicaciones en redes sociales permitieron localizar al remisero que había trasladado a la joven durante esa mañana. El conductor confirmó que la había llevado hasta la pensión y que un hombre había pagado el viaje.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, después de dejarla en el lugar, el chofer recibió un mensaje de Bárbara para que regresara a buscarla. Sin embargo, cuando volvió a la pensión no obtuvo respuesta y se retiró.

Con esa información, los efectivos policiales se dirigieron a esa casa y, con autorización de la propietaria , ingresaron al lugar.

Allí encontraron el cuerpo de la joven y detuvieron al principal sospechoso.

Por el crimen está detenido Eliel S., de 37 años, un expolicía que fue exonerado de la fuerza en 2021, después de haber sido juzgado en una causa por narcotráfico.

Según trascendió, el hombre y Bárbara se habrían contactado días antes para concretar una cita íntima en la casa donde finalmente la joven fue encontrada muerta.

La investigación busca ahora avanzar en la reconstrucción de las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias en las que murió.

Además del dolor por la pérdida, la familia de Bárbara reclama que se investigue la posible participación de otras personas. Sus allegados cuestionaron que, pese a que había más gente en la casa durante el operativo policial, hasta el momento solo una persona quedó detenida.

“Donde estaba el cuerpo había más personas en ese mismo lugar, hasta estaban en un rincón. El cuerpo estaba ahí y no se puede entender que haya un solo detenido”, expresaron personas cercanas a la víctima.

Blanca, la madre de la joven, también apuntó contra quienes, según su sospecha, podrían haber tenido algún grado de responsabilidad o haber encubierto lo ocurrido.

“Ellas también fueron cómplices de él y tienen que ir presas . Nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia y le den perpetua por Bárbara. Ella dejó dos criaturas ”, sostuvo.

En las últimas horas, familiares, amigas y organizaciones sociales se movilizaron en Villa Gobernador Gálvez para recordar a Bárbara y reclamar que el crimen no quede impune.

Fuente: TN