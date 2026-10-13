“Te vendría bien un doctorcito amoroso”: los chats que complican a un ginecólogo denunciado por siete mujeres en Chaco

Siete mujeres denunciaron al ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega en Resistencia, Chaco, por presuntos abusos y conductas inapropiadas durante consultas médicas y contactos privados.

Ahora, la difusión de conversaciones en las que el profesional les enviaba mensajes volvió a poner el caso en el centro de la escena judicial.

“Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”, le escribió a una de las denunciantes por redes sociales. A otra, durante una consulta, le habló sobre el aspecto de sus genitales: “Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil” .

La investigación está dividida entre dos equipos del Ministerio Público Fiscal. El Equipo Fiscal N° 2, a cargo de Ana González de Pacce, tiene seis denuncias vinculadas con hechos que habrían ocurrido en el consultorio. El Equipo Fiscal N° 4, encabezado por Jorge Cáceres Olivera, investiga una presentación por presunto abuso sexual con acceso carnal realizada por una mujer que mantuvo un vínculo privado con el médico y actualmente vive en el exterior.

Los abogados de las denunciantes solicitaron la detención inmediata del profesional ante la posibilidad de que las conductas denunciadas respondan a un patrón reiterado sobre mujeres en situación de vulnerabilidad.

La primera presentación fue realizada el 23 de septiembre por Karla Herrán, de 26 años, quien había acudido al consultorio por una derivación dermatológica. Según su declaración judicial, el médico desvió la consulta hacia preguntas sobre su vida íntima , le entregó anticonceptivos vencidos y le practicó una ecografía transvaginal sin gel conductor.

La joven describió movimientos intensos y circulares con el transductor que le provocaron un dolor persistente. Su abogado, Hernán Cordón, pidió la detención del ginecólogo en declaraciones al canal regional NG Federal y solicitó que citaran a las profesionales que atendieron a la paciente después de esa consulta.

El 25 de septiembre, apenas dos días después, Jésica M. R., también de 26 años, presentó una segunda denuncia. Afirmó que durante un control ecográfico realizado en enero el profesional le acarició reiteradamente una pierna mientras hacía comentarios explícitos sobre la vida sexual de las mujeres . Antes de acudir a la Justicia, la paciente había dejado un reclamo ante su obra social.

El 30 de septiembre se sumó el testimonio de Rita P., de 32 años. La mujer denunció que, durante distintas consultas, el médico se había burlado de su contextura física y de su salud mental. Después, según su relato, comenzó a escribirle por Instagram . En el expediente se incorporaron capturas de pantalla y archivos de video en los que, de acuerdo con la denuncia, el profesional le exhibía sus genitales a través de la mensajería privada.

La seguidilla de presentaciones continuó en octubre. El día 1°, Oriana S. A., de 24 años, denunció que durante un control de DIU el médico manipuló el dispositivo con una fuerza que consideró excesiva y le provocó un dolor intenso. También sostuvo que utilizó su propio teléfono celular para filmar una parte de la revisión y aportó ese archivo a la causa.

El 2 de octubre declararon otras dos mujeres. Laura S. W., de 38 años, relató que durante un control de embarazo el ginecólogo prolongó maniobras que le resultaban incómodas, pese a sus pedidos para que se detuviera. Según su testimonio, el profesional le respondió que él decidía cuándo terminaba el estudio.

La mujer también denunció que el médico condicionó el cobro de la consulta al aspecto de sus genitales. “Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil”, habría dicho, de acuerdo con la presentación judicial.

Ese mismo día, Tamara V., de 29 años, denunció hechos que situó en 2021. Según su relato, recibió recetas de óvulos vencidos que le provocaron ardor y sufrió una insistencia injustificada del profesional para que se sometiera a una cesárea.

La última presentación corresponde a Romina C. y está a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera. La mujer denunció un encuentro privado con Kumiega fuera del consultorio, durante el cual, según su declaración testimonial, el médico avanzó sobre ella pese a su negativa expresa.

De acuerdo con su relato, después del episodio el profesional se despidió con indiferencia y siguió enviándole fotografías de sus viajes y mensajes personales por redes sociales durante meses.

Esta denuncia se tramita por separado de las otras seis, vinculadas con presuntas situaciones ocurridas durante la atención médica.

El abogado defensor Zacarías Issolo cuestionó las acusaciones y sostuvo públicamente que las prácticas realizadas por Kumiega se ajustaron a los protocolos de la especialidad. También puso en duda el testimonio sobre la ecografía transvaginal sin gel conductor.

“Si el aparato funciona con ultrasonido y el gel es necesario para obtener la imagen, entonces, si no usó gel, ¿cómo salió la imagen?”, planteó el letrado ante la prensa.

Como parte de su estrategia, la defensa entregó voluntariamente las historias clínicas a la fiscalía para intentar frenar medidas como un allanamiento o una detención. Issolo también aseguró que el médico permanece recluido en su domicilio y que atraviesa episodios de pánico ante el repudio social.

Por el momento, Kumiega no está detenido ni formalmente imputado. Las fiscalías continúan con las declaraciones testimoniales y los peritajes para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Fuente: TN