Desbarataron una banda que robaba a conductores de aplicaciones: hubo tres allanamientos y una detención en Malvinas Argentinas

Tres allanamientos se realizaron en Malvinas Argentinas en el marco de una investigación por una serie de robos a conductores de aplicaciones . Los operativos terminaron con un hombre de 27 años detenido , cuatro adolescentes identificados y el secuestro de un arma de fuego y una réplica .

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la zona de Blas Pascal y Maure . Allí, los efectivos encontraron un revólver calibre 22, que fue secuestrado como parte de la investigación.

En ese domicilio también había cuatro adolescentes . Todos fueron identificados y trasladados junto a sus padres para realizar los protocolos correspondientes. En el procedimiento intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil .

El segundo allanamiento se realizó en la zona de Galileo Galilei y Beiró . En ese lugar, los efectivos no encontraron elementos vinculados con la investigación y el operativo tuvo resultado negativo.

El tercer procedimiento tuvo lugar sobre Alfonsina Storni al 5200 . Allí, la Policía detuvo a un hombre de 27 años y secuestró otras armas.

La investigación comenzó a partir de una serie de robos cometidos contra personas que trabajan como conductores de aplicaciones. Los funcionarios implicados realizaron distintas tareas para determinar quiénes estarían involucrados en los hechos y localizar los domicilios vinculados con la causa.

Luego de los operativos, la Fiscalía dispuso la aprehensión del hombre de 27 años y ordenó que continúen las actuaciones judiciales. Los cuatro adolescentes identificados quedaron a disposición de la Justicia de menores .

El secuestro del revólver calibre 22 y de la réplica de arma de fuego será incorporado a la causa. Los investigadores deberán determinar si alguno de estos elementos fue utilizado durante los robos denunciados.

Por el momento, la investigación continúa abierta y se busca establecer la participación de cada uno de los sospechosos en los hechos. Los procedimientos fueron realizados en distintos puntos de Malvinas Argentinas y forman parte de las medidas ordenadas por la Justicia para avanzar en el esclarecimiento de los robos a conductores de aplicaciones.

Fuente: TN