Sospechan que Nerea, la nena de 11 años asesinada en su casa, fue víctima de un ritual

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La muerte de Nerea Pereira, una nena de 11 años encontrada sin vida en su casa de Berazategui, dio un giro dramático luego de que la autopsia confirmara que no se trató de un suicidio, sino de un homicidio. Por el crimen, la Justicia apunta contra familiares directos de la menor y analiza, entre otras hipótesis, si pudo existir un componente ritual.

Nerea fue encontrada durante la madrugada del 30 de septiembre en una vivienda ubicada en la calle 19 al 1500. En un primer momento, su familia aseguró que la niña se había ahorcado. Sin embargo, los estudios forenses detectaron múltiples lesiones que modificaron por completo el rumbo de la investigación.

Según la autopsia, la menor presentaba golpes de distinta antigüedad en la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones compatibles con un posible abuso sexual de antigua data. Los estudios determinaron además que murió como consecuencia de una hemorragia interna provocada por la ruptura de la aorta torácica.

Tres familiares quedaron bajo sospecha

A partir de los resultados de la autopsia, la investigación se concentró en el entorno familiar de la víctima. La fiscalía solicitó que las aprehensiones de urgencia se transformaran en detenciones para la madre, la abuela y un tío de Nerea.

Los sospechosos mencionados en la investigación son Rocío Pereira, madre de la niña; Mónica Villalba, su abuela; y Ezequiel Pereira, uno de sus tíos. Otras fuentes consignaron inicialmente la detención de cuatro familiares, por lo que la situación procesal individual de cada uno continúa siendo materia de la causa.

Los investigadores también buscan establecer qué ocurrió durante las horas previas a la muerte y quiénes participaron directamente en la agresión. La fiscalía aguarda además testimonios de los hermanos menores de Nerea mediante Cámara Gesell.

La hipótesis del ritual

Una de las líneas que comenzó a analizarse surgió a partir de declaraciones del abuelo de la niña, quien habría mencionado ante los investigadores que algunos integrantes de la familia practicaban rituales umbandas.

A partir de ese testimonio y de los elementos encontrados durante la investigación, los investigadores comenzaron a evaluar si el crimen pudo haber tenido un componente ritual. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue comprobada y forma parte de las líneas que busca determinar la Justicia.

Lo que sí quedó establecido por la autopsia es que Nerea fue asesinada y que la escena inicialmente presentada como un suicidio no explica las lesiones encontradas en su cuerpo.

Una investigación que busca reconstruir el calvario de Nerea

Los investigadores también reconstruyen las condiciones en las que vivía la niña. Según la pesquisa, Nerea se encontraba en una situación de vulnerabilidad y habría sufrido violencia durante un período prolongado.

La Justicia analiza además si hubo omisiones en su cuidado y si las personas que convivían con ella pudieron haber evitado las agresiones.

Mientras continúa la investigación, la fiscalía busca reunir nuevas pruebas para establecer las responsabilidades individuales y determinar exactamente cómo fueron las últimas horas de vida de la niña.