CHOQUE FATAL EN RUTA 2: Perdió el control del auto y chocó contra el acoplado de un camión

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Un hombre murió este jueves por la mañana luego de que el Volkswagen T-Cross en el que viajaba como acompañante chocara contra el acoplado de un camión que estaba estacionado en la banquina de la Ruta 2.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9, a la altura del kilómetro 54, cerca del acceso a la fábrica Aluar, en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Según informó la empresa concesionaria Aubasa, el vehículo involucrado fue un Volkswagen T-Cross.

Tras el violento impacto, el conductor del SUV, un hombre de 60 años con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, fue trasladado en grave estado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Su acompañante murió en el lugar.

El conductor del camión, un hombre de 40 años oriundo de Pilar, resultó ileso. De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas en el lugar, al momento del accidente había buena visibilidad.

El camión se encontraba detenido en la banquina para realizar un giro en el retome hacia Mar del Plata.

Por el operativo, el tránsito en el carril lento de la Ruta 2 permaneció reducido durante varias horas. Trabajaron en el lugar Bomberos, personal del Departamento Vial de Samborombón y la Asistencia Vial de Aubasa.