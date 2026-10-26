“Dejame, no tenemos nada”: el desesperado pedido de una mujer a un delincuente que intentó robarle cuando llegaba a su casa

Una mujer fue sorprendida por tres delincuentes cuando estacionaba su auto para ingresar a su casa. Uno de los atacantes la tiró al piso e intentó robarle las llaves del vehículo, pero ella alcanzó a lanzarlas hacia una propiedad lindera y le hizo un desesperado pedido: “Dejame, no tenemos nada”.

El episodio ocurrió en el barrio Bosque Alegre, en Mar del Plata. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y se puede observar como los sospechosos, que llevaban cascos, interceptan a la mujer cuando está por entrar a su vivienda y le exigen sus pertenencias al grito de “dame todo”.

En medio del forcejeo, la víctima cayó al suelo. Sin embargo, logró arrojar las llaves hacia el terreno vecino , en un intento por evitar que los asaltantes se apoderaran de ellas.

La grabación también registró el audio del ataque. Mientras los hombres intentaban concretar el robo, se escuchó a la mujer pedirles que la dejaran: “Dejame, no tenemos nada”, dijo casi entre lágrimas.

Después del episodio, la damnificada manifestó su preocupación por la inseguridad en el barrio y apuntó contra las situaciones que, según denunció, se producen en una plaza de la zona. En particular, cuestionó la presencia de grupos de motociclistas y describió el lugar como una “juntadera de motos que hacen los que se les canta”.

Además, puso en duda el funcionamiento de las cámaras instaladas en el domo de seguridad.

El hecho volvió a generar preocupación entre los vecinos de Bosque Alegre, que reclaman medidas concretas para reforzar la seguridad y evitar que se repitan episodios de violencia como el ocurrido.

Luego del asalto, los delincuentes escaparon y hasta el momento no fueron identificados.

Fuente: TN