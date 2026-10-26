Asesinato de una hincha de Rosario Central: se conocerá la sentencia a los tres acusados de atacarla con una baldosa

Hoy se conocerá el veredicto del juicio por el asesinato de Ivana Garcilazo , la hincha de Rosario Central que murió tras recibir un golpe en la cabeza con una baldosa cuando regresaba en moto del clásico frente a Newell’s, el 30 de septiembre de 2023. Los tres hombres acusados de participar en el ataque podrían recibir penas de hasta 33 años de prisión, de acuerdo con lo solicitado por la querella.

La audiencia se realizará a las 13 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El tribunal, integrado por Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena, comunicará la parte resolutiva del fallo. Los fundamentos de la decisión se conocerán posteriormente por escrito.

Ariel Matías Cabrera, Juan José Masson y Damián Reifenstuel están acusados como coautores de homicidio agravado por haber sido cometido en el marco de un espectáculo deportivo. Los jueces deberán determinar si las pruebas presentadas durante el debate permiten acreditar la acusación y cuál es la responsabilidad penal de cada uno.

Las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari solicitaron 30 años de prisión efectiva para cada uno de los imputados, además de una inhabilitación perpetua para concurrir a los estadios de Rosario Central y Newell’s. Por su parte, la querella, representada por el abogado Marcos Cella, adhirió a la calificación legal propuesta por el Ministerio Público de la Acusación, pero reclamó 33 años de cárcel para cada acusado por los agravantes que consideró acreditados durante el juicio.

Garcilazo tenía 32 años y volvía a su casa en moto después de asistir al partido en el que Rosario Central le había ganado 1 a 0 a Newell’s en el Gigante de Arroyito. En la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, se cruzó con un grupo de simpatizantes del equipo rival.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Cabrera, Masson y Reifenstuel habían visto el encuentro en una vivienda de la zona de Iriondo y Catamarca. Después del partido, salieron a la calle y arrojaron distintos objetos contra una caravana de hinchas de Central que circulaba por el lugar.

Uno de esos elementos, identificado como una baldosa o un bloque de material, impactó en la cabeza de Garcilazo y le provocó un traumatismo craneoencefálico fatal. Durante la investigación también se reconstruyó que el novio de la joven, que se desplazaba cerca de ella, intentó defenderse en la secuencia previa a la huida de los agresores.

Para la acusación, no es necesario determinar cuál de los tres hombres arrojó el objeto que mató a la víctima para atribuirles responsabilidad penal. La hipótesis fiscal sostiene que los imputados realizaron aportes al ataque y que la acción conjunta incrementó el riesgo para las personas que circulaban por la zona.

Cabrera y Masson se entregaron durante las semanas posteriores al crimen. Reifenstuel, en cambio, permaneció prófugo durante más de un año, hasta que fue localizado en febrero de 2025 en Samaipata, Bolivia. Su paradero surgió a partir de una pista vinculada con la recompensa ofrecida para encontrarlo.

Tras su detención, fue extraditado a la Argentina y alojado en la cárcel de Piñero. Antes del inicio del juicio, los tres acusados se encontraban bajo prisión preventiva.

Durante el debate, la defensa de Reifenstuel adelantó que pediría su absolución y sostuvo que el imputado no había arrojado objetos durante el episodio.

La causa también incluyó testimonios de personas que compartieron un asado con los acusados antes del ataque. Según declararon, los hombres habían consumido alcohol y drogas y expresaban enojo por el resultado del clásico.

En febrero, la Cámara Penal había confirmado la acusación por homicidio agravado contra los tres imputados y rechazado el planteo para modificar la calificación legal. Esa resolución definió el marco jurídico en el que se desarrolló el juicio oral.

Los familiares de Garcilazo siguieron las audiencias y reclamaron una condena para los tres acusados. Laura Garcilazo, hermana de la víctima, habló sobre las consecuencias que el asesinato tuvo para sus seres queridos y cuestionó la continuidad de los episodios de violencia vinculados al fútbol.

“A nosotros nos cambió la vida para siempre, nos arruinó y vimos que no pasó nada”, expresó.

Antes de la lectura del veredicto de este lunes, familiares y allegados de Ivana convocaron a una concentración desde las 12.30 en la plaza cívica ubicada frente al Centro de Justicia Penal de Rosario. La convocatoria busca acompañar la instancia judicial y seguir la lectura de la sentencia a través de una pantalla.

Fuente: TN