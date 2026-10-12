Córdoba: lo sorprendieron tras ingresar a una alcantarilla y terminó detenido con un cuchillo y cables

Un hombre de 34 años fue detenido el pasado viernes luego de que el sistema de videovigilancia del 911 detectara su ingreso a una alcantarilla en el barrio Villa Argentina, en la ciudad de Córdoba . En el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo, una lima y tres metros de cable .

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , el episodio de inseguridad ocurrió en la intersección de las calles Corrientes y Bancalari, donde un operador de cámaras advirtió que el hombre descendía hacia el desagüe.

El video que encabeza esta nota muestra que el sospechoso, vestido con una campera, gorra y pantalón negros, y zapatillas blancas, ingresó al desagüe en horas de la noche, cuando no había testigos en la zona.

Tras acceder al sumidero, el hombre utilizó un pedazo de cartón para tapar el agujero. Sin embargo, no reparó en que las cámaras de seguridad de la zona lo captaron en pleno hecho.

Al recibir la alerta de la situación, personal de Cordobeses en Alerta se presentó en el lugar y verificó que el hombre permanecía dentro de la alcantarilla.

La inspección requirió la intervención de Bomberos de la Policía provincial, que utilizaron una escalera para acceder al conducto, cuya profundidad es de aproximadamente cuatro metros .

Durante el operativo, los efectivos incautaron un cuchillo, una lima de desgaste y un tramo de cable de cerca de tres metros que estaba en poder del hombre.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente, de acuerdo con la información a la que accedió este medio. Por el momento, no se informó qué motivó al hombre a ingresar al desagüe ni si los objetos secuestrados estaban vinculados con algún hecho delictivo.

Dos hombres de 20 y 27 años fueron detenidos durante la mañana de este sábado en Boulevard Sáenz Peña al 660, en la ciudad cordobesa de San Francisco, luego de ser sorprendidos mientras trasladaban una moto a tiro. El procedimiento permitió recuperar el vehículo, que había sido robado minutos antes.

Los efectivos fueron alertados por personal de la Guardia Local sobre la presencia de dos individuos que circulaban a bordo de una motocicleta mientras llevaban otra a tiro.

Al advertir la presencia policial, los sujetos abandonaron el vehículo y emprendieron la fuga. Ante esta situación, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizarlos y aprehenderlos.

Posteriormente, al controlar la motocicleta abandonada, los uniformados constataron que había sido sustraída momentos antes a un joven de 21 años.

Finalmente, los dos detenidos fueron trasladados junto con los elementos secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.

Fuente: Infobae