Violento ataque en Quilmes: balearon a un remisero para robarle el auto, pero se resistió y destrozó la moto de los asaltantes

La localidad de Bernal Oeste, en el partido bonaerense de Quilmes , fue escenario este lunes de un violento intento de robo a un remisero , quien se resistió al ataque a pesar de que los dos motochorros que lo abordaron se encontraban armados y lo balearon en medio de su intento por escapar del lugar.

En ese contexto, la víctima logró huir de los asaltantes en medio de los disparos y destrozó la moto en la que se trasladaban.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae , el episodio de inseguridad ocurrió sobre la calle Misiones al 1200, entre General Álvarez y Luis María Campos, a tan solo una cuadra de la transitada avenida Los Quilmes y a cinco de la zona conocida como el Triángulo de Bernal.

El video que encabeza esta nota, en el cual se pueden observar distintas tomas del hecho, muestra que la víctima fue abordada por dos motochorros a las 05:35 de la madrugada, cuando se encontraba detenido a bordo de su Volkswagen Virtus color blanco.

“ ¡Abrí la puerta, abrí la puerta! ”, se escucha gritar a uno de los delincuentes en pleno intento de robo, mientras su cómplice estacionaba la moto en plena vía pública y justo detrás del vehículo del damnificado.

Rápido de reflejos, y a pesar del peligro que conllevaba, el conductor logró poner reversa mientras los delincuentes lo apuntaban con sus armas de fuego y arrastró el rodado hasta la esquina de Misiones y General Álvarez.

En ese contexto, se activó una alarma vecinal y los ladrones comenzaron a correr y disparar contra la víctima , que no pudo continuar con su escape marcha atrás porque el rodado de los atacantes había quedado atrapado entre las ruedas traseras y el guardabarros.

Tras algunos segundos de desesperación, el remisero aceleró a toda velocidad y escapó en dirección a la avenida Los Quilmes.

Por su parte, uno de los asaltantes intentó arrancar la moto, pero no lo logró y la dejó tirada sobre el asfalto.

Hasta este lunes al mediodía, los delincuentes continuaban prófugos y la víctima no se había presentado en la comisaría local para radicar la denuncia. Frente a este escenario, la UFI N° 7 departamental, a cargo de la fiscal Ximena Santoro , abrió una causa bajo la carátula tentativa de robo .

Fuente: Infobae