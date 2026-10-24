Compraron un terreno y construyeron una casa de 140m² con bloques de poliestireno que se ensamblan: “Es como jugar con Lego”

En Burnham-on-Sea, una localidad costera del suroeste de Inglaterra , Hannah Bird de 29 años y su marido Charlie decidieron encarar la construcción de su propia casa de 140 metros cuadrados con un método poco habitual: bloques de poliestireno que se ensamblan como piezas de Lego.

La pareja se inclinó por esta alternativa después de analizar los precios de las viviendas en la zona. Las casas antiguas costaban cerca de 240.000 euros y requerían reformas importantes, mientras que una propiedad nueva de dos dormitorios podía superar los 450.000 euros . Ante ese panorama, buscaron una opción que les permitiera tener su propio hogar sin afrontar el gasto de una construcción tradicional.

La idea surgió cuando Hannah, creadora de contenidos de viajes, descubrió en una feria un sistema de construcción basado en bloques de poliestireno conocidos como ICF (Insulated Concrete Forms) . Estas piezas ligeras se ensamblan entre sí y luego se rellenan con hormigón, lo que permite formar los muros de la casa y garantiza aislamiento térmico en ambos lados.

El parecido con un juego de construcción fue lo que más les llamó la atención. “Es como jugar con bloques de Lego. Prácticamente cualquiera puede hacerlo” , contó Hannah en diálogo con un medio local. Sin embargo, reconoció que al principio todo parecía “demasiado fácil” y que tuvieron dudas sobre si lo estaban haciendo bien.

Para asegurarse, recurrieron a videos explicativos y enviaron sus planos al fabricante, que les brindó asistencia técnica y recomendaciones sobre la colocación de los bloques, una etapa clave para cumplir con los requisitos estructurales y de seguridad.

El proyecto arrancó en junio de 2022 , cuando compraron un terreno de más de 1.000 metros cuadrados por unos 83.000 euros . Antes de levantar los muros, prepararon el terreno, retiraron vegetación, instalaron una valla y realizaron las conexiones de agua y electricidad. Además de la vivienda principal, el plan incluyó un despacho y un garaje.

A medida que avanzaban, comprobaron que podían completar tareas en mucho menos tiempo que con métodos convencionales. Según sus cálculos, realizaron el 80% de la obra personalmente , lo que les permitió reducir la contratación de mano de obra y abaratar costos.

El costo total de la vivienda ronda los 225.000 euros , con un ahorro estimado de 100.000 euros respecto a otras alternativas.

Fuente: TN