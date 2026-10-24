El papa León XIV dio un paso clave hacia la beatificación de una argentina: quién fue Margarita Bavosi

El papa León XIV reconoció las “virtudes heroicas” de la laica Margarita Bavosi , una argentina conocida como “Luminosa”, que murió en 1985 a los 43 años en Italia. La decisión marca el inicio de una nueva etapa hacia su beatificación.

La medida se oficializó este sábado 24 de octubre, luego de que el pontífice aprobara los decretos presentados por Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos.

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De esta manera, Bavosi fue reconocida como venerable , una distinción que la Iglesia católica otorga a quienes considera que vivieron las virtudes de manera heroica. Sin embargo, este paso no implica su beatificación , antes deben cumplirse otros requisitos.

Nacida en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, Margarita creció en una familia de inmigrantes italianos y su infancia estuvo marcada por la muerte de su madre cuando ella tenía apenas diez años.

Se recibió de licenciada en Historia, y con el tiempo, encontró su vocación religiosa en el Movimiento de los Focolares , también denominado Obra de María, donde comenzó su camino como laica consagrada .

Su participación en la organización la llevó a asumir distintas responsabilidades. En 1966 quedó al frente de la comunidad de Paraná y, cuatro años más tarde, fue convocada por Chiara Lubich, fundadora del movimiento, para compartir la conducción de la obra en España.

Durante 14 años desarrolló esa tarea en el país europeo, hasta que su estado de salud empezó a deteriorarse .

En 1981 aparecieron los primeros signos de una fibrosis pulmonar atípica . La enfermedad avanzó y murió el 7 de marzo de 1985 en Albano Laziale, Italia, a los 43 años.

Para que una persona sea declarada santa, la Iglesia católica establece un procedimiento que contempla tres instancias: el reconocimiento como venerable, la beatificación y la canonización .

La primera etapa se alcanza cuando se reconoce que la persona llevó una vida caracterizada por el ejercicio excepcional de las virtudes cristianas. Es el reconocimiento que recibió Margarita Bavosi.

El siguiente paso es la beatificación, para la cual se debe acreditar un milagro atribuido a su intercesión o reconocer que la persona murió como mártir.

Finalmente, para llegar a la canonización, generalmente se exige comprobar un segundo milagro posterior a la beatificación, aunque también existe la posibilidad de una declaración de santidad popular.

Con la aprobación de León XIV, Bavosi avanzó en el camino hacia la santidad, aunque todavía no fue proclamada beata.

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En Argentina también hay antecedentes de personas que avanzaron en distintas etapas del proceso de santidad. Uno de ellos es Enrique Shaw, un empresario que recibió el título de venerable en 2021. En diciembre de 2025, León XIV reconoció un milagro atribuido a su intercesión, lo que permitió avanzar hacia su beatificación . La ceremonia se realizará en Buenos Aires, aunque todavía no tiene una fecha confirmada.

Por su parte, José Gabriel del Rosario Brochero, Artémides Zatti y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, ya fueron declarados santos por la Iglesia católica. Esta última fue canonizada en 2024.

Fuente: TN