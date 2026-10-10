Casa Monarcas: la casa violeta en Martínez que está transformando la mirada del barrio sobre la inclusión

En la esquina entre Ladislao Martínez y Albarellos, a una cuadra de la peatonal de Martínez, una casa violeta, con mariposas y flores en su fachada y una gran figura de hierro de una monarca sobre el césped, despierta la atención de todo aquel que pasa. Para Juana, una joven de 25 años con síndrome de Down, es su segundo hogar. Desde hace un año atraviesa su puerta, se pone el delantal, también violeta, y comienza su jornada laboral. Allí atiende a los clientes, toma pedidos, prepara el café y recibe pagos.

Se trata de Casa Monarcas, un café, vivero y centro cultural que reúne a personas con y sin discapacidad en torno al trabajo. Juana fue una de las primeras en sumarse al equipo. “Es un éxito estar acá, mis compañeras traen alegría y tienen alas”, dice. Su objetivo es ahorrar dinero para visitar a su hermana en Nueva Zelanda.

Fernanda Bardón Font - Premio Abanderados 2026

Su fundadora es Fernanda Bardón Font, una de las ocho finalistas al Premio Abanderados Fundación Noble, es ingeniera agrónoma, pero dejó a un lado su profesión para crear, junto a su marido, un espacio que brinde oportunidades laborales a personas con discapacidad y que permita su inclusión en la vida cotidiana.

El proyecto nació cuando la pareja se preguntó por el futuro de su hija Malena, que tiene síndrome de Down. “Al terminar el colegio, muchas personas con discapacidad quedan sin espacios de participación y dependen cada vez más de sus familias”, explica Fernanda. Para hacer frente a esta realidad, crearon Casa Monarcas cuando Malena tenía apenas 7 años.

“No quise esperar a que fuera adulta para empezar a construir el mundo que deseo para ella”, explica.

La ubicación es una pieza clave del proyecto. “Tenía que ser una zona donde la belleza del lugar llame la atención de todo el mundo”, cuenta Fernanda. El propósito era abrir un espacio en un lugar transitado que permita la convivencia diaria con la comunidad. “Queríamos salir a la calle y mostrar lo bello de la discapacidad”.

Al principio, la inclusión significó un desafío: “mucha gente del barrio no sabía cómo tratar a los chicos”, recuerda Fernanda.

A casi dos años de su inauguración, la casa es un emblema. “Vecinos y clientes que llegaron a tomar un café hoy conocen a los chicos por sus nombres, conversan con ellos y vuelven a visitarlos”, cuenta.

Pero quien cruza sus puertas descubre que el café es solo una parte de Casa Monarcas. En sus paredes, artistas con discapacidad exhiben y comercializan sus obras; en cada una de las habitaciones se dictan cursos de fotografía, dibujo, cerámica, alfarería y otras artes; y afuera, el vivero ofrece una amplia diversidad de plantas nativas. Además, cuentan con un Taller de Oficio, donde se capacita en tareas de atención y servicio.

Uno de los sueños del proyecto era ofrecer oportunidades a muchas personas. Por eso, Fernanda decidió que todos los proveedores fueran emprendedores con discapacidad o espacios de inclusión. Los productos aptos para celíacos, por ejemplo, son de Celi de Olivos, El Lucero del Alba los provee de brownies, cuadrados de coco y otros productos de pastelería, y muchas de las plantas llegan de Los Huerteros de San Isidro.

La misma lógica se replica con las obras en exposición. Todos los artistas forman parte de Proyecto Eje, un taller inclusivo a cargo de Nora Corvaleti, quien trabaja con la diversidad desde hace 47 años.

Hoy cinco personas con discapacidad trabajan en el café, otras 12 se están formando en el taller y más de 140 son proveedores o comercializan sus productos en Casa Monarcas.

“Con los chicos se ha generado una comunidad. Esta es su casa. Para ellos esto es pertenencia y seguridad”, expresa Fernanda. Cuando mira hacia el futuro, imagina a su hija rodeada de pares, en pareja, impulsando el café y ayudando a que más personas puedan tener oportunidades de empleo. “¿por qué no?”, pregunta.

“Podemos con todo. Las personas que quieran conocer el síndrome de Down, que vengan”, resume Juana.

Premio Abanderados es una iniciativa Fundación Noble, eltrece y Luz Libre que reconoce a los argentinos que se destacan por su dedicación a los demás y difunde sus historias para inspirar a la comunidad. La alta difusión ayuda a impulsar los proyectos de los ganadores y a promoverlos como nuevos referentes sociales, a la vez que instala temas postergados en la agenda pública. Desde su primera edición en 2010, ya recibió más de 12.000 postulaciones y reconoció a 151 argentinos de todo el país.

Premio Abanderados es posible gracias al apoyo de Personal , Axion Energy , Banco Galicia , Universidad Siglo 21 , Lotería de la Ciudad de Buenos Aires: Hablar es Ganar , Sancor Seguros , CAEM , Grupo ST , Silicon Misiones , Afianzadora , Marsh Mclennan , Bayá Casal , ADT , MEDICUS , Arcelor Mittal , Fundaciones Grupo Petersen , Fundación Navarro Viola y Fundación Noble.

Las novedades del Premio podrán seguirse a través de:

Fuente: Clarín