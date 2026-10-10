Así está hoy Mía, la hija de Matías Martin y Natalia Graciano, que empezó a dar sus primeros pasos como modelo

Muchas veces los hijos deciden construir sus caminos en terrenos completamente opuestos a los que eligieron sus padres, pero en otras, inspirados por haber crecido observándolos en sus respectivos espacios laborales, le agarraron el gusto y decidieron seguir sus pasos. Como hija de Matías Martin y Natalia Graciano, Mía Martin nació entre la tele, la radio y la moda , pero encontró en esta última su verdadera pasión. Lo que comenzó siendo un juego de niña de posar frente al espejo se convirtió en una elección de carrera y hoy, a los 20 años, se abre paso firme en el mundo del modelaje .

Nacida el 22 de marzo de 2006, Mía es la hija mayor de Martin y Graciano . Tiene un hermano menor, Alejo, de 18 años, y uno mayor, Luca, de 26, fruto de la relación del periodista y Nancy Dulpáa. Aunque de pequeña posó para revistas, sus padres, que se separaron a fines de 2023 tras dos décadas juntos, siempre intentaron mantenerla lejos de los escándalos y preservar su privacidad. Sin embargo, a medida que creció, la joven empezó a tomar sus propias decisiones y a proyectarse en el mundo de la moda siguiendo los pasos de su madre .

En una entrevista con LA NACION en marzo de este año, Graciano contó que su primogénita estudia comunicación de moda y “coquetea con el modelaje” . “Es impresionante; creo que nació posando ”, enfatizó. El pasado agosto, en tanto, Mía hizo su debut en el Buenos Aires Fashion Week . Fue parte del staff de modelos de Ona Saez y caminó segura y confiada por la pasarela luciendo un canchero set de chaqueta y pantalón de jean metalizado con un diseño reptil.

Compartió la experiencia con Charo, la hija de 19 años de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro , con quien se mostró muy cercana, y también participaron de este desfile los hijos de otras personalidades del espectáculo, entre ellos Indiana y Allegra, las hijas mayores de Fabián Cubero y Nicole Neumann, Benicio, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, y Olivia, la hija de Hernán Cattáneo y Jackie Keen.

A pesar de la popularidad de su familia, Mía mantiene un bajo perfil. En su cuenta de Instagram acumula 5.400 seguidores y publica contenido relacionado con la moda, la lectura y sus viajes. Es además muy compañera de sus padres. Con su madre comparte el gusto por el mundo fashionista y se las suele ver juntas tanto en eventos como en producciones para la marca de ropa de la modelo.

Con su padre, en tanto, disfruta del fútbol y, además de ir a la cancha de River, en junio y julio estuvo junto a su hermano Alejo en los Estados Unidos para acompañarlo durante su cobertura del Mundial y alentar en familia a la selección argentina.

Tanto el periodista como la modelo suelen compartir en sus redes sociales imágenes de sus hijos para homenajearlos en fechas importantes. El 22 de marzo de 2026, día en que Mía cumplió 20 años, le dedicaron emotivos mensajes. “Feliz cumple, hija Mía. La vida es más linda con vos cerca ”, expresó Martin y Graciano escribió: “ Sos sensible, divertida, princesa. Todo amor. Mi vida entera . Siempre”. Ambos acompañaron sus palabras con fotos que la mostraron de bebé, niña, adolescente y joven adulta, que dieron cuenta del paso del tiempo y de cómo la acompañaron en las distintas etapas de su vida.

Fuente: La Nación