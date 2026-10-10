Cómo va River en la Tabla Anual 2026

Este sábado, River buscará volver al triunfo en el Torneo Clausura 2026 para meterse en zona de clasificación a los octavos de final y para escalar en la Tabla Anual, en la cual en la previa del encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto se mantiene fuera de los puestos de acceso a las copas internacionales del año próximo. El partido está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa, televisación de ESPN Premium y la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

El escalafón que suma las unidades obtenidas por los 30 clubes de la Primera División del fútbol argentino en el Apertura del primer semestre y el Clausura , otorga tres cupos a la Libertadores y seis a la Sudamericana. Al máximo certamen continental también se clasificarán los campeones de los dos torneos y el ganador de la Copa Argentina.

El Millonario está undécimo con 42 puntos, producto de 13 victorias, tres empates y diez derrotas. Está a dos unidades de Defensa y Justicia, el último que se estaría clasificando a la Sudamericana, pero con dos partidos menos: el de esta fecha ante los cordobeses y el de la 12° jornada frente a Sarmiento, reprogramado para el miércoles 14 de septiembre a las 19 por pedido de la dirigencia riverplatense debido a que tenía algunos jugadores convocados por sus selecciones para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Hasta el momento, el Halcón de Florencio Varela se estaría beneficiando del buen desempeño de Belgrano, que se mantiene en el séptimo puesto de la Tabla Anual pero ya está clasificado a la Copa Libertadores 2027 como campeón del Apertura. En la final de ese campeonato venció justamente a River por 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con un doblete de Nicolás Fernández y un gol de Leonardo Morales (Tomás Galván y Facundo Colidio anotaron los tantos de River).

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Fuente: La Nación