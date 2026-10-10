Sábado con lluvias en el AMBA: qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana largo

El fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores no se presta para otra cosa que guardarse en casa, poner una película, amasar unas tortas fritas y, con suerte, sacarse el pijama en algún momento. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el sábado tendrá algunas lluvias intermitentes y un clima gris. Recién mañana el cielo comenzará a mostrar algunos claros, aunque tampoco tanto.

Este sábado comenzó con lluvias y estuvo marcado por la inestabilidad durante la primera parte del día. El SMN prevé una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 15°C , y con el correr de las horas la probabilidad de precipitaciones disminuirá.

Durante la tarde, se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que por la noche descenderá al rango de entre el 0% y el 10%. Hay una luz de esperanza de planes afuera a quienes se le animen.

El viento soplará del sur durante toda la jornada, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora . No se esperan ráfagas significativas , de acuerdo con los datos del organismo.

El panorama será diferente el domingo . Para esa jornada, el pronóstico anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 17°C , con bajas probabilidades de lluvia durante la madrugada y la mañana. En ambos períodos, las chances de precipitaciones serán de entre el 0% y el 10%. Por la tarde y la noche, en tanto, la probabilidad será del 0%.

Además de la ausencia de lluvias previstas para la segunda parte del domingo, se espera una rotación del viento . Durante la madrugada soplará del sur, luego predominará del sudeste y hacia la noche cambiará al este. Las velocidades oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora, mientras que la temperatura mínima marcará uno de los momentos más frescos del fin de semana.

Para el lunes feriado , último día del fin de semana largo, el SMN prevé condiciones estables, sin precipitaciones. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 17°C, por lo que se mantendrá el ambiente fresco , aunque con una amplitud térmica moderada.

El viento soplará del este durante toda la jornada. Por la mañana, las velocidades estarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora, mientras que durante la tarde y la noche aumentarán a un rango de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias será del 0% tanto durante la primera parte del día como en la segunda.

Fuente: Clarín