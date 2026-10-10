Araceli González, experta en limpieza: “Para acabar con el polvo de paredes y techos uso suavizante de ropa”

El polvo es uno de los enemigos más persistentes en cualquier casa. Por más que se limpie a diario, siempre vuelve a aparecer en los lugares menos pensados: rincones, techos, paredes y hasta debajo de los muebles. Ante esto, la experta en limpieza Araceli González compartió un truco sencillo que facilita la tarea: usar suavizante de ropa .

La especialista recomendó preparar la mezcla de este producto y agua tibia en un balde. “Desde que descubrí este truco, ya no dejo que el polvo se acumule en mi casa” , aseguró González.

Muchas veces, la limpieza diaria se concentra en mesas, estanterías, encimeras y el suelo , pero el polvo también se deposita en las partes altas de los muebles, molduras, puertas y zócalos. La experta recomendó no descuidar estos sectores, sobre todo en la cocina, donde el polvo puede mezclarse con grasa y formar una película difícil de quitar.

Este también resulta útil para limpiar debajo del sillón, de las camas y de muebles bajos, lugares donde la aspiradora no siempre llega. Sin embargo, González advirtió que es importante adaptar el utensilio a cada material : en superficies delicadas o pintadas, conviene probar primero en una zona poco visible y seguir las indicaciones del fabricante.

El uso de suavizante de ropa en la limpieza aporta un aroma agradable y ayuda a despegar el polvo y las telarañas, según explicó González. Sin embargo, no está formulado como producto limpiador para todas las superficies y puede dejar una película que atraiga suciedad o vuelva resbaladizas algunas zonas.

Fuente: TN