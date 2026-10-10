Brad Pitt pagó US$60 millones por una finca de 500 hectáreas y la convirtió en una bodega que produce 10 millones de botellas

Además de ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood, Brad Pitt también se dedica a distintos proyectos de inversión. Entre ellos destaca una finca productora de vinos que adquirió en el sur de Francia y transformó en una exitosa marca.

Es Château Miraval , una propiedad ubicada cerca de Correns, en la región de Provenza, que el actor adquirió por una cifra cercana a los 60 millones de dólares y que cuenta con 500 hectáreas. De esa superficie, una parte está destinada a la producción vitivinícola.

Antes de que la comprara, Miraval ya producía 150 mil botellas de vino de alta calidad. En ese sentido, Pitt decidió asociarse con la familia Perrin para ampliar la producción y desarrollar aún más la marca.

La propiedad está rodeada de bosques, olivares y viñedos en plena Provenza francesa. Como si fuera poco, en el terreno también hay un castillo histórico, construcciones antiguas y múltiples zonas que se dedican a la producción agropecuaria.

En los viñedos de la finca se producen uvas para elaborar vinos bajo las denominaciones Côtes de Provence y Coteaux Varois , dos variantes francesas muy valoradas dentro de la industria. El predio también llegó a producir aceite de oliva .

Además de adquirir la finca, Pitt se involucró en varias decisiones del proyecto junto a la familia Perrin, como el diseño de las etiquetas de la bodega y el proceso completo de elaboración de las botellas de vino.

Previo a que el actor se sumara al proyecto, Miraval producía cerca de 150 mil botellas anuales, que se comercializaban, principalmente, en restaurantes de alta categoría. A partir de la nueva sociedad con el estadounidense, el negocio creció de manera exponencial .

El primer gran éxito de Pitt junto a la familia Perrin llegó en 2013, con el rosado Miraval 2012 . En apenas cinco horas agotaron las 6000 botellas puestas a la venta en el sitio web, mientras que 100 mil más fueron distribuidas entre comercios y restaurantes.

A medida que pasaron los años, la sociedad creció y la marca se expandió hasta llegar a una producción de 10 millones de botellas por año .

De esta manera, lo que comenzó como la adquisición de una finca por parte de Pitt se transformó en un negocio multimillonario de vinos .

Fuente: TN