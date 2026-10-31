Ana García, interiorista sobre las tendencias en 2027: “El color beige empieza a perder identidad”

El diseño de interiores cambia año tras año, y para este 2027 no será la excepción. El beige , un tono clásico y muy usado en los hogares, comienza a quedar en el pasado. Así lo anticipó la interiorista Ana García , quien remarcó que se apostará por tonos más intensos.

Según García, la tendencia apunta a dejar de lado la monotonía cromática y a recuperar la autenticidad a través de objetos con historia, materiales nobles y una paleta más profunda. “ El color beige empieza a perder identidad. Veremos verde oliva, tonos vino o maderas como el nogal” , resumió la especialista.

Una de las grandes tendencias que se impondrán es el concepto de collected home , que reivindica las viviendas armadas de a poco, con objetos elegidos en distintos momentos y cargados de significado personal.

Lejos de los interiores donde todo parece comprado en una sola tarde, esta corriente propone mezclar épocas, estilos y procedencias para lograr ambientes auténticos. Una cómoda heredada puede convivir con una lámpara moderna, y los recuerdos de viajes, libros y obras de arte suman identidad a cada rincón.

García explicó que la clave está en dejar que la casa evolucione con sus habitantes, incorporando piezas que cuenten historias y reflejen la vida de quienes la habitan.

Durante años, los tonos beige, arena y blanco dominaron los interiores por su capacidad de reflejar la luz y combinar con todo. Pero la decoración de 2027 se inclina por paletas más intensas , donde los granates, burdeos, chocolates, ciruelas y verdes profundos serán protagonistas.

El verde oliva y el verde bosque se destacan como opciones ideales para sumar color sin perder naturalidad, mientras que los tonos vino y burdeos aportan elegancia y los chocolates, calidez. García aconsejó incorporar estos colores en pequeñas dosis: una lámpara, un cabecero o un estampado bastan para transformar un ambiente.

En cuanto a materiales, la madera oscura —especialmente el nogal— vuelve con fuerza. Después de años de roble claro y acabados luminosos, los interiores recuperan la presencia visual y la profundidad de las maderas ahumadas y los tonos chocolate. La tendencia no implica reemplazar todos los muebles claros, sino combinar distintas tonalidades para lograr equilibrio y sofisticación.

Otra de las claves para el próximo año será la apuesta por lo artesanal y lo vivido . El concepto crafted and lived-in pone en primer plano los materiales trabajados, las texturas visibles y los objetos hechos a mano, priorizando la calidez y la naturalidad por sobre la perfección.

García remarcó que no todo debe estar perfectamente coordinado ni responder a una simetría estricta: las cerámicas artesanales, los textiles trabajados y las piezas a medida suman personalidad y autenticidad. La decoración puede incluir contrastes, pequeñas irregularidades y objetos cotidianos con valor sentimental.

La especialista subrayó que el lujo no depende del precio, sino de la calidad de los materiales, la mezcla de texturas y la selección de piezas con historia. Así, los interiores de 2027 buscarán transmitir la huella de quienes los habitan, con ambientes cálidos y llenos de carácter.

Fuente: TN