Granizo en Córdoba: cuáles fueron las zonas afectadas y cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana, según el SMN

Este sábado 31 de octubre, distintas regiones de la provincia de Córdoba se vieron afectadas por una intensa caída de granizo y fuertes tormentas. Ante esta situación, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana inestable y mantiene una alerta amarilla en distintas zonas de la provincia.

La caída de granizo afectó, principalmente, a distintas localidades del interior de la provincia, como Agua de Oro, Anisacate, Alta Gracia y otros sectores de las Altas Cumbres. Como si fuera poco, el fenómeno se extendió durante aproximadamente 10 minutos consecutivos en algunas zonas.

De acuerdo con lo reportado al aire de TN, la caída de piedra se registró en Agua de Oro, Anisacate, Alta Gracia, Colonia Caroya, Jesús María, La Paisanita, Los Reartes, San Javier y distintos sectores de las Altas Cumbres . Además, hubo reportes en algunas zonas de Villa Carlos Paz.

Aunque la granizada se extendió durante aproximadamente 10 minutos en algunas localidades, la mayoría de las piedras eran de tamaño pequeño y mediano . Sin embargo, en algunos sectores se registraron algunas de mayor tamaño.

Estas tormentas se desplazan lentamente de oeste a este y, además de Córdoba, también se desarrollan en otras provincias del centro del país, como La Pampa y San Luis .

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, aunque los horarios varían según la localidad.

El pronóstico del SMN anticipa un fin de semana inestable en Córdoba:

Fuente: TN