Seis gobernadores no irán por la reelección en 2027 y se adelantó la pelea en las provincias

Más allá de los candidatos presidenciales para las elecciones 2027 , en al menos seis provincias crece la disputa dentro de los oficialismos para elegir a los sucesores de los gobernadores que no se presentarán a una reelección. En algunos casos están impedidos por las constituciones provinciales y en otros se bajaron de esa carrera, como el peronista Raúl Jalil , aliado al gobierno de Javier Milei .

La provincia de Buenos Aires es la de mayor población y a la vez una de las que más postulantes se anotaron dentro del oficialismo para reemplazar a Axel Kicillof . Referentes del conurbano como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achaval (Pilar), Gabriel Katopodis (San Martín y actual ministro), Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes); también el intendente de La Plata, Julio Alak.

Mucha rosca, pero está más atada a la discusión nacional del peronismo y se podría empezar a definir si se destraba la imposibilidad de la rereelección de intendentes . Pero en las provincias la disputa está más alejada de los flashes de Buenos Aires y en algunos casos la renovación de bancas del Senado juega como una prenda de cambio más para la negociación.

En ese lote aparece Catamarca . El gobernador Raúl Jalil , un peronista cercano a la Casa Rosada, desistió de ir por un nuevo mandato. Anticipó que la provincia elegirá a su sucesor el mismo día de las elecciones nacionales y empezó la disputa interna. Gustavo Saadi , intendente de la capital provincial, aparece como el más firme.

Pero también asoman otros dos nombres. Fernando Jalil , hermano del gobernador, presidente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio. Y el otro es Fidel Sáenz , ministro de Vivienda y Hábitat; un hombre vinculado a Saadi y la senadora nacional Lucía Corpacci , pero con juego propio desde su Grupo Esperanza.

Jalil buscará una banca en el Senado, pero chocará con Corpacci, que intentará revalidar. La tensión pasa por saber quién encabezará la lista , por si el peronismo es derrotado y obtiene solo una banca. El peronismo catamarqueño está dividido, con Jalil y su senador Guillermo Andrada , mientras que Corpacci representa al peronismo que se opone a Milei .

Debajo de Catamarca, en La Rioja también hay tensiones. Ricardo Quintela no puede ir por otro mandato y emergen varios nombres. Por un lado, está anotada la diputada Gabriela Pedrali, exesposa del "Gitano", y también Armando Molina , intendente de la capital provincial. Pero varios miran a la vicegobernadora Teresita Madera , que mide bien en las encuestas, tejió muy buena relación con Quintela desde 2017 y es una mujer de diálogo dentro del peronismo riojano.

La lista continúa con la senadora nacional Florencia López, el senador nacional Fernando Rejal y se empezó a mover el exgobernador Luis Beder Herrera , con el impulso de varios dirigentes riojanos. Hay chances de que la elección sea en octubre del año que viene , pero puede que semanas antes de la nacional. Aún no fue definido.

Al igual que en Catamarca, en La Pampa el peronismo también tiene las bancas que renueva en el Senado como cartas de negociación. Sergio Ziliotto no puede ser candidato a gobernador y la pugna está con el sector del exmandatario Carlos Verna .

Están anotados el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli , mientras que Ziliotto parece impulsar al senador Daniel “Pali” Bensusán . En el juego de las señales a través de fotos, Verna se mostró con Di Nápoli, con la vicegobernadora Alicia Mayoral y con la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.

Verna quiere que Ziliotto sea primer candidato a senador nacional, pero las diferencias dentro del peronismo crecen. Mientras del otro lado, el vocero presidencial Adrián Ravier , que el año pasado perdió por 2.093 votos , trabaja para agrupar a toda la oposición, incluidos los radicales. Ya fue bendecido por el propio Milei y hasta adoptó sus metáforas sobre “El muro de Berlín” para definir el límite entre La Pampa y Neuquén .

En Mendoza , donde el radicalismo gobierna desde 2015, Alfredo Cornejo no tiene reelección. "El radicalismo va a tratar de unificar en un solo candidato", sostuvo el gobernador, pero la pelea no es sencilla. Se anotan para postularse los ministros de Gobierno, Natalio Mema, y de Educación, Tadeo García Zalazar. Son el riñón de Cornejo. Mientras que el intendente de Mendoza capital, Ulpiano Suárez , más autónomo, también busca ser el elegido.

Pero además de ellos, el diputado nacional Luis Petri , un radical afiliado a LLA, sigue en carrera. Por constitución, Mendoza tiene fechas desdobladas para elegir gobernador y la incógnita pasa por las Primarias, que podrían ser una solución para tantos nombres. Cornejo se opone a la suspensión de las PASO .

Mientras que en la provincia más austral del país, el histórico aliado K Gustavo Melella tampoco tiene reelección. Tras un mandato muy convulsionado por su relación con la Legislatura, el sector oficialista aparece dividido. El primer anotado es el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto , de La Cámpora.

Deberá dirimir el espacio con el intendente de Río Grande, Martín Pérez , referente de Provincia Grande. Las diferencias entre el kirchnerismo y Axel Kicillof podrían tener su correlato fueguino.

El peronista Osvaldo Jaldo está en problemas para la búsqueda de su segundo mandato como gobernador de Tucumán. Es que podría ser el cuarto seguido en el Poder Ejecutivo tucumano, con dos vicegobernaciones consecutivas y una como máxima autoridad de la provincia.

Si bien la constitución local lo permite, parte de la oposición fue a la Corte Suprema de Justicia con un reclamo y la jurisprudencia sobre los casos de Santiago del Estero (2013), Río Negro (2019), La Rioja (2019) y San Juan (2023) podría complicarlo.

El peronismo tucumano es un tembladeral, con el senador Juan Manzur enfrentado a Jaldo y un abanico de opciones para la posible sucesión de Jaldo que no quieren mostrar para defender al gobernador en la Justicia. Las elecciones serán el 9 de mayo y una de las que defendió la reelección de Jaldo es Rossana Chahla , la intendenta de la capital tucumana, de muy buena imagen a partir de sus tiktoks virales de gestión.

Mientras que el caso del salteño Gustavo Sáenz es distinto. Reformó la constitución en 2021, donde estableció el límite en dos mandatos consecutivos, pero cuenta el primero desde 2023 y no contabiliza el 2019-2023. A mediados de noviembre anunciará que la fecha para las elecciones es el 16 de marzo y en su entorno insisten en que Sáenz es el único candidato posible del oficialismo.

Además de Tucumán y Salta, uno que puede sumar un problema judicial es Gildo Insfrán , en Formosa . La Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir en un planteo para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Formosa que le permite a Insfrán ir por su noveno mandato consecutivo. Si la Corte se lo impide, la restricción también alcanzaría al vicegobernador Eber Solís, reelegido en 2023.

En ese escenario asoma el intendente de Formosa capital, Jorge Jofré . El ingeniero y presidente de la Liga Formoseña de Fútbol conduce la ciudad que reúne al 44% del padrón, fue ministro de Planificación y administrador de Vialidad.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín