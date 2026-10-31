Allanaron la guarida de una banda narco de La Matanza liderada por un preso de Sierra Chica: hallaron una granada activa

Una banda criminal de La Matanza acusada de vender drogas y tomar casas por la fuerza cayó tras cinco allanamientos, cuatro en la localidad de Ciudad Evita y uno dentro de la cárcel de Sierra Chica . En los operativos, los investigadores hallaron estupefacientes, armas, municiones, dinero y una granada activa, que fue detonada de manera controlada por especialistas.

Durante los procedimientos, además, fueron aprehendidos dos sospechosos: Mario Hipólito Peralta , de 39 años, y Ariana Viviana Abigail Jiménez , de 22. Ambos, según el reporte policial, serían parte de la organización que era dirigida por Claudio Nahuel Jesús Ledesma Blanco , alias “El Gendarme”, un preso alojado en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica.

La investigación puso el foco en una vivienda de Ciudad Evita conocida entre vecinos del barrio como “La Ventanita” . Allí, de acuerdo con el expediente, se vendían estupefacientes a través de una abertura de la casa, incluso solían formarse largas filas de compradores, tal como se observa en uno de los videos que encabezan esta nota.

Frente a ese lugar había otra propiedad que fue tomada por integrantes de la banda y que funcionaba como punto de apoyo, guarda de armas y custodia.

Según fuentes policiales, Ledesma Blanco mantenía contacto con sus secuaces desde el penal y les daba órdenes por teléfono . En su celda se encontraron tres celulares con líneas activas y conexión de datos .

En los domicilios allanados secuestraron 2.526 dosis de pasta base , 515 envoltorios de cocaína listos para la venta y cerca de $ 5 millones en efectivo. También había balanzas y otros elementos para cortar y fraccionar la droga, además de anotaciones, cuatro handies y varios teléfonos celulares.

El arsenal encontrado incluyó una escopeta Maverick calibre 12 cargada con seis cartuchos, una pistola ametralladora con numeración suprimida y cargador extensible, una pistola Bersa calibre .22 sin numeración y dos Bersa calibre 9 milímetros con numeración limada. Había municiones calibre 12, 9 milímetros, .40, .22 largo y .22 corto.

En una de las casas también apareció una granada activa . Peritos en explosivos la detonaron de forma controlada y en un sector apartado, ante el riesgo que representaba para los vecinos y las propiedades cercanas.

Los agentes incautaron, además, dos chalecos antibalas que tenían pedidos de secuestro vigentes por causas de hurto y robo, junto con una pechera con la inscripción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En la causa, caratulada como infracción a la Ley 23.737, interviene el Juzgado Federal de Morón N°3 , a cargo de Leonardo Julián Cano.

No es la primera vez que Ledesma Blanco queda bajo la lupa por comandar delitos desde una cárcel bonaerense. En marzo de 2025, otra investigación lo ubicó como uno de los jefes de una banda que operaba en el barrio Villegas , también en Ciudad Evita.

En ese expediente, el acusado aparecía ligado a Oscar Riveros, alias “El Mono”, y Jonathan Ulloa, conocido como “Ratita”. La acusación era prácticamente la misma: el grupo expulsaba a vecinos a los tiros de sus casas y departamentos para usarlos como aguantaderos, puntos de venta de droga o para alquilarlos y revenderlos.

En aquella causa, la Policía Bonaerense hizo 50 allanamientos y requisó la celda de Ledesma Blanco, quien entonces estaba detenido en el penal de Magdalena . Hubo 17 arrestados y el secuestro de armas, más de mil municiones, chalecos antibalas, drogas, efectivo y 28 teléfonos celulares.

La banda también fue vinculada con fiestas clandestinas en el monoblock 8 del barrio Villegas, donde habían instalado una pileta sobre un espacio público. El lugar fue clausurado.

Fuente: Infobae