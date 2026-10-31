La Plata: un automovilista chocó de atrás a un hombre en silla de ruedas

Un hombre de 43 años que se desplazaba en silla de ruedas fue atropellado por un auto en la esquina de las calles 13 y 84 de la ciudad de La Plata .

El violento hecho, ocurrido este viernes por la noche, derivó en la intervención del SAME, que trasladó al herido al Hospital Rossi , donde aún permanece internado .

Los efectivos de la Comisaría 8° llegaron al cruce cerca de las 20.30 y encontraron a la víctima tendida sobre el asfalto. El hombre presentaba un “ leve sangrado en la boca ”, según informó el diario platense El Día .

Hasta el momento no trascendió el diagnóstico del paciente ni se informó si el conductor permaneció en el lugar después del choque . Tampoco se confirmó públicamente si ya fue identificado.

La causa, que fue caratulada como lesiones culposas , quedó bajo la órbita de la UFI N° 14 . La Fiscalía o rdenó peritajes en el lugar y el secuestro del vehículo para reconstruir la mecánica del choque , informó 0221.com.ar.

Las lesiones culposas comprenden los daños provocados por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de reglamentos. El Código Penal de la Nación contempla para estos hechos una pena de prisión de un mes a tres años , además de una posible inhabilitación especial de uno a cuatro años .

Plácido Facundo Martínez , un hombre en silla de ruedas que pedía dinero, murió atropellado por un automóvil blanco la noche del miércoles 7 de octubre en el centro de Posadas , Misiones . El conductor no frenó, no lo asistió y huyó ; la investigación busca establecer su paradero después de detectar que la matrícula del vehículo correspondería a Paraguay.

La patente extranjera constituye por ahora una línea de trabajo: no confirma la nacionalidad de quien manejaba ni que el automóvil haya cruzado la frontera después del impacto. Tampoco había información oficial sobre la localización o el secuestro del vehículo.

El atropellamiento ocurrió cerca de las 20 horas en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, una zona de alta circulación de la capital misionera . Por motivos que aún se investigan, el automóvil embistió a Martínez y aceleró para abandonar el lugar.

Los agentes de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional I de la Policía de Misiones, acudieron tras un llamado al sistema de emergencias 911. Encontraron a Martínez tendido sobre la calzada y sin signos vitales.

El médico policial constató múltiples lesiones y una fractura durante la revisión del cuerpo y ordenó la realización de una autopsia médico-legal.

La identidad de la víctima se confirmó más tarde, cuando una mujer se presentó ante los investigadores, afirmó que era su padre y entregó la documentación correspondiente. Hasta entonces, el hombre hallado muerto sobre la avenida Marconi no había sido identificado formalmente.

Las imágenes del sistema de videovigilancia permitieron reconstruir parte de la secuencia. Los peritos del Centro Integral de Operaciones 911 detectaron el mismo automóvil blanco al pasar por la intersección minutos antes del choque y lo individualizaron mediante su matrícula .

Los investigadores continúan revisando grabaciones previas al atropellamiento y recaban testimonios de posibles testigos para determinar las circunstancias exactas en las que Martínez fue embestido.

Fuente: Infobae