La Plata: un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un motochorro

Un policía que estaba franco de servicio se defendió de un intento de robo y mató a uno de los dos motochorros que lo asaltaron este sábado por la mañana en la localidad de Altos de San Lorenzo, cerca del límite con Barrio Aeropuerto, en La Plata.

El episodio ocurrió en la zona de 606, entre las calles 14 y 15. De acuerdo con la reconstrucción parcial que se conoció hasta ahora, el efectivo fue interceptado por un hombre y una mujer que circulaban en una moto con fines de robo.

El sospechoso que iba como acompañante habría sacado un arma y le disparó al policía, aunque no llegó a herirlo . El agente respondió al ataque con su arma reglamentaria. El hombre murió en el lugar. La versión policial fue corroborada a Infobae por fuentes judiciales.

Ante esta situación, la mujer escapó en la moto y, según la información inicial, se llevó el arma que habría utilizado el asaltante fallecido. Por ese motivo, uno de los puntos centrales de la investigación será determinar su paradero y recuperar esa pistola.

Las fuentes consultadas por este medio identificaron al fallecido como A.M.A.C., quien había recuperado la libertad el 28 de julio pasado tras permanecer alojado en la Unidad Penitenciaria Nº35 de Magdalena.

A.M.A.C. tenía antecedentes por una tentativa de robo de 2022 y registraba una orden de captura activa desde el martes pasado , en una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y cometido en poblado y en banda, tramitada bajo el número 53809 ante el Juzgado de Garantías Nº3 de La Plata.

En tanto, la cómplice fue identificada como P.A.C., también mayor de edad y con historial delictivo: según la información incorporada a la causa, registra antecedentes y expedientes por estafa y falso testimonio desde 2020.

Además, la mujer tenía una orden de captura vigente desde marzo del año pasado por tentativa de estafa, una restricción perimetral dictada en febrero de este año por atentado contra la autoridad y un pedido de paradero activo desde el 14 de julio , en una causa por robo agravado a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de Cañuelas.

Hacia esta tarde, la Policía Científica seguía trabajando en la escena, donde también se acercaron familiares del fallecido.

Los investigadores ahora deberán establecer la secuencia completa del ataque, analizar las armas involucradas y definir si corresponde adoptar alguna medida procesal sobre el efectivo que intervino en el hecho. El caso está en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic , titular de la UFI Nº3 de La Plata.

Fuente: Infobae