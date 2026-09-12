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Volvieron el frío intenso y el viento al AMBA: ¿habrá lluvias en el resto del fin de semana?

Redacción CNM septiembre 12, 2026

El fin de semana arrancó con el cambio de tiempo que había sido anticipado durante los últimos días. Este sábado , el ingreso de aire frío mantiene las temperaturas bajas en la Ciudad de Buenos Aires , con una máxima que apenas llegará a 11°C.

El viento del sudeste será uno de los protagonistas de la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , soplará durante todo el día con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h .

Durante la mañana se mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% , pero las chances disminuyen rápidamente: para la tarde se ubican entre 0% y 10% y durante la noche no se esperan lluvias . El cielo irá presentando una mejora progresiva hacia el final de la jornada.

El domingo llegará el tramo más frío del fin de semana. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima apenas alcanzará los 12°C . A diferencia del sábado, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

El día comenzará con cielo mayormente despejado y viento del sur , con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana el viento será más leve, mientras que por la tarde rotará al noreste y aumentará nuevamente hasta los 13-22 km/h.

El domingo tendrá una amplitud térmica marcada , pero con temperaturas bajas durante buena parte de la jornada. El momento más frío se dará durante las primeras horas, cuando el termómetro marque los 6°C previstos por el SMN .

El frío continuará durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes , el organismo anticipa una mínima todavía más baja, de 5°C , aunque la temperatura tendrá una recuperación importante durante la tarde y llegará hasta los 17°C .

El lunes se presentará además sin lluvias y con vientos leves , de entre 7 y 12 km/h. La dirección predominante será del norte durante la mañana y rotará al oeste durante la tarde y la noche.

Fuente: Clarín


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