Volvieron el frío intenso y el viento al AMBA: ¿habrá lluvias en el resto del fin de semana?

El fin de semana arrancó con el cambio de tiempo que había sido anticipado durante los últimos días. Este sábado , el ingreso de aire frío mantiene las temperaturas bajas en la Ciudad de Buenos Aires , con una máxima que apenas llegará a 11°C.

El viento del sudeste será uno de los protagonistas de la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , soplará durante todo el día con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h .

Durante la mañana se mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% , pero las chances disminuyen rápidamente: para la tarde se ubican entre 0% y 10% y durante la noche no se esperan lluvias . El cielo irá presentando una mejora progresiva hacia el final de la jornada.

El domingo llegará el tramo más frío del fin de semana. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima apenas alcanzará los 12°C . A diferencia del sábado, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

El día comenzará con cielo mayormente despejado y viento del sur , con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana el viento será más leve, mientras que por la tarde rotará al noreste y aumentará nuevamente hasta los 13-22 km/h.

El domingo tendrá una amplitud térmica marcada , pero con temperaturas bajas durante buena parte de la jornada. El momento más frío se dará durante las primeras horas, cuando el termómetro marque los 6°C previstos por el SMN .

El frío continuará durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes , el organismo anticipa una mínima todavía más baja, de 5°C , aunque la temperatura tendrá una recuperación importante durante la tarde y llegará hasta los 17°C .

El lunes se presentará además sin lluvias y con vientos leves , de entre 7 y 12 km/h. La dirección predominante será del norte durante la mañana y rotará al oeste durante la tarde y la noche.

Fuente: Clarín