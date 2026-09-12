Proverbio turco del día: “Escuchá 100 veces, pensá 1000 veces y hablá 1 sola vez”

En una conversación, una discusión o al momento de tomar una decisión importante, responder demasiado rápido puede llevar a decir cosas de las que después uno se arrepiente . Frente a eso, un antiguo proverbio turco propone una regla tan sencilla como poderosa: escuchar mucho, pensar todavía más y hablar solo cuando sea necesario .

La frase dice: “Escuchá 100 veces, pensá 1000 veces y hablá 1 sola vez” . Su enseñanza no busca que las personas hablen menos, sino que las palabras sean el resultado de la atención y la reflexión, y no de un impulso momentáneo .

La primera parte del proverbio invita a prestar verdadera atención antes de sacar conclusiones . Escuchar no es solamente oír lo que otra persona dice, sino intentar comprender su punto de vista y reunir toda la información posible antes de responder.

Esta idea cobra especial importancia durante un conflicto. Muchas discusiones nacen de una interpretación apresurada y no de lo que realmente quiso expresar el otro.

Por eso, el proverbio sugiere que comprender siempre debería llegar antes que responder .

Después de escuchar aparece la reflexión. El proverbio exagera el número para transmitir una idea clara: conviene pensar mucho más de lo que hablamos .

Detenerse unos segundos permite analizar las consecuencias de las propias palabras, revisar si una emoción está influyendo en la respuesta y elegir una forma más adecuada de expresarse.

No se trata de dudar eternamente, sino de evitar que el enojo, la ansiedad o el orgullo decidan por nosotros .

La última parte es la más contundente: “hablá 1 sola vez” .

El mensaje no propone guardar silencio permanentemente, sino que cuando llegue el momento de hablar, las palabras sean claras, oportunas y conscientes . Una respuesta pensada suele necesitar menos explicaciones, genera menos malentendidos y reduce las posibilidades de arrepentimiento.

En ese sentido, el proverbio también reivindica el valor de saber cuándo es mejor callar . No toda situación exige una respuesta inmediata y no todo pensamiento necesita convertirse en una opinión expresada en voz alta.

Aunque nació hace siglos, este proverbio turco conserva una sorprendente actualidad. Puede aplicarse tanto a una conversación familiar como a una discusión entre amigos, una reunión de trabajo o una reacción impulsiva en redes sociales.

Su mensaje resume una forma de actuar basada en la paciencia, la escucha y la prudencia : primero comprender, después reflexionar y finalmente hablar.

Fuente: TN