Video: un nene manejaba una moto mientras una mujer lo filmaba y ahora buscan identificarla

Un nene fue filmado mientras manejaba una moto en la localidad bonaerense de Berisso y ahora la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca identificar a sus padres y aplicar las sanciones correspondientes.

La grabación se dio a conocer en las últimas horas. En el video se puede observar al nene conduciendo el vehículo, mientras su madre se encargaba de filmarlo.

La mujer, identificada como Agustina , registró la situación desde distintos planos mientras viajaba como acompañante y luego publicó las imágenes en sus redes sociales.

El posteo fue acompañado por el hashtag #viralreels, rápidamente se viralizó y generó indignación entre los usuarios.

Tal fue así que posteriormente la publicación fue borrada y no se logró establecer quiénes son los que aparecen en la grabación.

Según informó el medio SM Noticias , ahora las autoridades trabajan para identificar a la mujer. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantaron que ya intervienen para determinar quién es la responsable y aplicar las sanciones correspondientes.

Fuente: TN