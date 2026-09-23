Pocos lo saben: cómo se llaman las piedras de las vías del tren y qué función cumplen

Cuando vemos una vía de tren , es común pensar que las piedras que rodean los rieles están ahí simplemente para rellenar el terreno. Sin embargo, cumplen una función técnica fundamental para que las formaciones circulen de manera segura y la vía conserve su geometría con el paso de miles de toneladas.

Estas piedras se llaman balasto ferroviario y forman parte de la estructura sobre la que se apoyan los durmientes y los rieles. Su forma, tamaño y composición no son casuales: responden a criterios de ingeniería diseñados para garantizar la estabilidad y la durabilidad de la vía.

El balasto es una capa de piedra partida , generalmente de origen granítico, que se coloca debajo y alrededor de los durmientes (vías férreas). A diferencia de las piedras redondeadas de los ríos, sus bordes angulosos permiten que se traben entre sí y formen una base mucho más estable.

En la Argentina, las especificaciones técnicas ferroviarias contemplan el uso de balasto de roca granítica , elegido por su resistencia al desgaste y su capacidad para soportar el paso constante de las formaciones.

El balasto ferroviario cumple varias funciones esenciales para el funcionamiento de la vía:

Gracias a estas propiedades, la vía soporta mejor las cargas repetidas y mantiene condiciones seguras para la circulación ferroviaria.

La piedra partida ofrece una ventaja clave: sus caras irregulares generan un efecto de trabazón que impide que los durmientes se muevan con facilidad y mejora la estabilidad del conjunto.

Además, el granito posee una alta resistencia mecánica, soporta grandes cargas y conserva sus propiedades durante muchos años, por lo que es uno de los materiales más utilizados en las redes ferroviarias.

Con el paso del tiempo, el balasto puede compactarse, desplazarse o contaminarse con tierra y barro, lo que reduce su capacidad de drenaje y estabilidad. Cuando eso ocurre, las empresas ferroviarias realizan tareas de mantenimiento para recuperar la geometría de la vía.

Entre los principales problemas que puede provocar un balasto deteriorado se encuentran:

Fuente: TN