Caso Loan: se jubila el presidente del tribunal de juicio y lo reemplazará un suplente para evitar demoras

Seis meses después de iniciar los trámites para su retiro del Poder Judicial, este martes se conoció el decreto que pone fin a la carrera de Fermín Amado Ceroleni , presidente Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes , que actualmente lleva adelante el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5) , el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio.

En principio, el apartamiento del juez no generará retrasos en el debate, ya que, a partir del 1° de diciembre, cuando entra en vigencia su jubilación, será reemplazado por Enrique Bosch, del TOF de Resistencia, Chaco.

Bosch es uno de los dos magistrados designados como suplentes para este juicio que, según fuentes judiciales consultadas por Clarín , seguramente se prolongará hasta 2027, ya que todavía deben declarar alrededor de 150 testigos y algunos imputados.

El fiscal Carlos Schaefer calificó como "no positiva" la decisión del Poder Ejecutivo correntino de aceptar el pedido de jubilación mientras se desarrolla un proceso de tanta trascendencia.

Ceroleni anunció, además, que deberán ser reprogramadas cuatro audiencias , ya que este jueves hay asueto en la ciudad de Corrientes y la próxima semana los jueces asistirán a un encuentro nacional de tribunales orales.

En tanto, en la audiencia de este martes declaró una testigo que puso en duda el motivo que llevó a la imputada María Victoria Caillava (54) a buscar atención médica en el Hospital de 9 de Julio apenas unas horas después de la sustracción de Loan.

Deisy Leonela Ávalos (29) aseguró que esa noche, mientras aguardaba que atendieran a su hija, la enfermera de guardia y Caillava estuvieron conversando en la guardia y en ningún momento escuchó que tuviera un ataque de tos, como ambas aseguraron en su momento.

“Llegué al Hospital cerca de las 23.15 porque mi hija estaba con fiebre. Afuera, detrás de las ambulancias estaba estacionada la camioneta de Victoria con su marido adentro. Lo saludé y toqué timbre en la guardia para que me atendieran”, relató ante el tribunal.

La joven dijo que la espera duró “unos 20 minutos” y que durante ese tiempo escuchaba que la enfermera Alicia Axon conversaba con otra mujer. “Cuando Victoria salía, nos cruzamos; le tocó los cachetes a mi hija y dijo 'otra enfermita más'. Yo solo noté que tenía la cara un poco roja”, agregó.

Ávalos dijo que una vez dentro del hospital la enfermera le dijo que Caillava le había contado que estuvo en El Algarrobal cuando se produjo la desaparición de Loan.

La enfermera Axon había asegurado en su declaración que su amiga Caillava había buscado asistencia debido a una persistente tos que quería tratar porque al día siguiente debía concurrir a una consulta con un médico urólogo de la ciudad de Corrientes. “La llamo a la doctora y le comento el cuadro clínico de Victoria” y que la profesional le dijo que le inyectara corticoides y un antibiótico.

“Mientras yo preparaba los medicamentos me contó que Loan se perdió cuando ellos ya se venían para el pueblo” y que Caillava consideraba “imposible que se perdiera”. Sobre el estado de ánimo de la por entonces funcionaria municipal, aseguró que “la vio "preocupada, como mamá y abuela que es”.

Durante su declaración, Axon reconoció haber tirado dos celulares en un contenedor de basura próximo a su casa . Esa maniobra quedó al descubierto porque uno de los aparatos quedó encendido y sonó justo en momentos que un vecino llevó sus residuos. “Descarté uno que estaba roto y otro que se dañó el módulo. Yo lo encendí ese día para ver si funcionaba, pero como quedó negra la pantalla, decidí tirarlo”, relató. Y que sonó esa tarde porque ahí "ponía las alarmas para ir a atender a los pacientes de PAMI".

"No los tiré para ocultar algo” , se atajó.

En otro tramo de su declaración, Axon reconoció que borró información de su teléfono, pero se justificó al asegurar que lo hizo “porque estaba saturado” y debía liberar espacio en la memoria.

A su turno declaró la

Aseguró que el ex marino la reconoció y contó que “estaba mal porque vivió situaciones feas" en una manifestación: "Hablo con él y entiendo la importancia de su testimonio, y le pido para hacer una nota”.

La entrevista se realizó esa tarde. Sobre la pareja dijo que “ella estaba angustiada y llorando, él estaba más armado pero también angustiado”.

Luego, Bernini dijo que vio por primera vez a Laudelina Peña (47) , la tía de Loan, cuando salía de El Algarrobal en una camioneta junto a los supuestos miembros de la Fundación “Lucio Dupuy”.

Sobre su vínculo con otro de los imputados, Nicolás "El Americano" Soria (44) , sostuvo que él le "mandó un WhatsApp para entrevistar a Macarena (Peña), que tenía información importante" y que "esa vez contó que la versión del accidente era falsa”.

Al referirse a la joven, sostuvo que estaba contradiciendo la versión de su mamá, Laudelina. Y que la prima de Loan justificó la proximidad con Soria porque era "el único" que les daba "una mano".

La periodista dijo que Soria buscaba conseguir los teléfonos del gobernador Gustavo Valdés y de su antecesor, Arturo Colombi, porque consideraba que la “mafia política” estaba detrás del caso Loan.

Reconoció que Soria “hablaba raro” y no dudó en calificarlo de “personaje” y que nunca lo tuvo como una fuente de información. También contó que se presentaba como integrante de una fuerza extranjera con la que había hecho procedimientos contra el narcotráfico.

Bernini dijo que con el correr de los días percibió que Macarena tenía miedo, pero que ese temor “se lo implantaron" y aclaró: "Tenía miedo, pero no sé de qué”.

En la audiencia también declaró la suboficial de la Policía de Corrientes Yamila Alegre, quien trabajó en la zona de El Algarrobal junto al can “Kira”, entrenado en la búsqueda de personas en campos.

“Fuimos con un personal de la Comisaría de 9 de Julio a buscar ropa de Loan. En la casa me dieron un gorrito, una camiseta de Boca y un pantalón corto. Todo puse en una bolsa Ziploc y ya en el lugar le presenté a la perra para iniciar la búsqueda”, relató.

Sostuvo que el can siempre retornaba al punto de partida. “No pudimos salir de la zona” y dijo que también pudo haber incidido en la búsqueda el fuerte viento norte que se registraba en esos momentos “porque esparce el olor” de una persona.

La testigo agregó que luego Kira trabajó en el lugar donde aparecieron huellas sobre un arenal y en el lugar donde fue “plantado” el botín de Loan , pero en ninguno de los casos pudo seguir un rastro.

La suboficial dijo que cuando llegaba al lugar donde apareció en calzado del chico se cruzó con Laudelina, quien se atribuyó el hallazgo, pero que unas horas después el comisario Walter Maciel (43) dijo que fue él y que en tono despectivo pidió que “esa vieja deje de hablar pavadas”, en referencia a la tía de Loan.

Fuente: Clarín