Un joven de 17 años fue asesinado a puñaladas cuando festejaba el Día del Estudiante: “Por favor, no lo dejen morir”

Un joven de 17 años fue asesinado a puñaladas mientras festejaba el Día del Estudiante. Fue atacado junto a su hermano gemelo, quien también fue agredido con arma blanca y quedó en grave estado. Ocurrió este lunes por la madrugada en San Juan.

El presunto autor del ataque, un adolescente de 16 años, se entregó y quedó a disposición de la Justicia de Menores . "Por favor, no lo dejen morir", la súplica de una vecina que asistió a los chicos heridos.

Lo que debía ser una jornada festiva de los jóvenes terminó en total tragedia. Ocurrió en Pocito , una localidad de poco más de 80.000 habitantes ubicada a pocos kilómetros al sur de San Juan capital.

Allí, Uriel Ríos, era un adolescente de 17 años que celebraba el Día de la Primavera y del Estudiante junto con su hermano gemelo en un lugar conocido como Médano de Oro, donde durante la madrugada del lunes se llevaba a cabo un evento que incluía menores de edad.

A la salida, Uriel y su gemelo fueron emboscados y atacados con armas blancas. No hay detalles aún sobre lo que motivó el brutal ataque, aunque todo conduce a una pelea en el exterior del predio: a Uriel le dieron un puntazo en la zona del tórax.

Un puntazo letal, que lo hizo perder notoria cantidad de sangre en pocos minutos y también el conocimiento. El joven quedó desvanecido sobre el pavimento de una calle aledaña a la Quinta Don Pedro, en la calle Alfonso XIII entre calles 13 y 14, en el oeste de Pocito.

En ese instante, su hermano resistió en parte el ataque, pero también fue herido con armas blancas.

Un grupo de vecinos intentó asistir a ambos y llamaron a la policía y al servicio médico de emergencia. Una vecina contó a Diario de Cuyo que junto con otros vecinos intentaban parar autos del tránsito para llevar al hospital más cercano a los gemelos heridos. "Por favor, no lo dejen morir", gritó esa vecina a los vehículos circulantes.

"Ya no estaba consciente cuando lo vimos. Estaba pálido, blanco", contó la vecina en diálogo el mismo diario. Para cuando lograron trasladar a Uriel y su gemelo al Hospital Federico Cantoni de San Juan, el tiempo ya había jugado en contra del joven: Uriel llegó sin vida, y su gemelo en grave estado de salud, en el que todavía permanece, con vistas a recuperarse de las lesiones en el pecho y en un brazo.

Horas más tarde, ya en la noche de este lunes, en el edificio de los Tribunales de San Juan, sobre la calle Rivadavia de la capital provincial, se presentó el presunto autor de las cuchilladas que lastimaron de gravedad a los hermanos Ríos.

Se trata de un adolescente de 16 años que llegó acompañado por su abogado defensor, Claudio Rodríguez, y quedó a disposición de la Justicia de Menores. Según deslizó la prensa sanjuanina, el adolescente ya había sido identificado, y fue por ese motivo que decidió entregarse.

La investigación del caso comenzó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Especiales, aunque luego la situación cambió, al confirmarse que el principal sospechoso tiene 16 años.

Ante esta circunstancia, los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz derivaron las actuaciones al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus.

Los investigadores van tras algunas hipótesis sobre las causas que originaron la pelea, aunque ninguna fue confirmada oficialmente. Entre las hipótesis que analiza la Justicia aparecen un supuesto robo de un bolso y una presunta agresión contra una joven, aunque ninguna de estas versiones fue validada hasta el momento. Se aguarda, por la declaratoria del adolescente que quedó imputado.

En las primeras horas de este martes, se despidieron los restos de Uriel Ríos en un cortejo fúnebre que fue desde la sala velatoria hasta el cementerio San Miguel, en San Juan, aunque con una parada intermedia en la escuela Santa Teresita del Niño Jesús, donde el adolescente cursaba sus estudios.

También se informó que este miércoles habrá marcha en Pocito para pedir justicia por su muerte.

Fuente: Clarín