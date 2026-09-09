Video: así escapaba el acusado de haber matado de un disparo a su novia en Ituzaingó

Mientras continúa prófugo, se conoció un video que muestra el momento en que el acusado de haber matado de un disparo a su novia de 18 años en Ituzaingó escapó de la casa donde ocurrió el crimen .

Elías Barrionuevo es buscado intensamente por la policía y ya tiene una orden de captura . En el video al que tuvo acceso TN , se ve al joven vestido con un pantalón deportivo negro y una campera del mismo color mientras corre y se aleja del lugar después del hecho .

La víctima, Camila Ruth Castro , fue asesinada en las últimas horas dentro de su casa, ubicada en la calle Almagro al 2500, casi esquina Peredo.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Barrionuevo llegó al domicilio donde la joven vivía junto a su familia y, tras una fuerte discusión, sacó un arma de fuego y disparó .

Según testimonios del entorno de la víctima, el vínculo de la pareja era “ tóxico” , un dato que ahora forma parte de la investigación para determinar qué ocurrió antes del desenlace fatal y si existían antecedentes de violencia.

La situación se volvió todavía más dramática cuando Jorge Castro , el padre de Camila, intervino al advertir lo que estaba sucediendo. El hombre se abalanzó sobre el agresor para intentar proteger a su hija, pero Barrionuevo también le disparó .

Castro recibió un impacto en cada pierna. A pesar de las heridas, consiguió quitarle el arma al atacante y arrojarla al techo de la casa. Ese habría sido el momento que el acusado aprovechó para escapar.

Camila fue trasladada junto a su padre al hospital del Bicentenario. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarla y confirmaron su muerte poco después de su ingreso. Castro permanece internado y, según trascendió, se encuentra en estado de shock.

Después de haber escapado de la casa, Barrionuevo logró mantenerse fuera del alcance de los investigadores. La Policía emitió una orden de captura y desplegó operativos para intentar localizarlo.

La búsqueda también alcanzó a domicilios vinculados con familiares del sospechoso en Merlo, donde podría refugiarse. Mientras tanto, su imagen comenzó a circular en redes sociales junto con pedidos de información para poder encontrarlo.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón, que estuvo en el lugar y supervisó las primeras medidas.

Fuente: TN