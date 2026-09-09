Quién es Hernán Dirisio, el contrabandista de armas de la mayor organización narcocriminal de Brasil que fue extraditado

Hernán Diego Dirisio , señalado por las autoridades argentinas como uno de los principales traficantes de armas de Sudamérica, fue extraditado este miércoles a Brasil, donde es investigado por los delitos de tráfico internacional de armas, lavado de dinero y organización criminal .

Dirisio fue detenido el 2 de febrero de 2024 en la ciudad de Córdoba , luego de una investigación de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina, que contó con el intercambio de información con sus pares de la OCN Brasilia y la colaboración operativa de la DUOF Córdoba.

De acuerdo con la investigación llevada adelante por las autoridades brasileñas, el argentino habría integrado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas . La estructura, según la acusación, tendría vínculos con dos de las principales facciones criminales de Brasil: el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho .

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , confirmó la extradición y describió a Dirisio como “el mayor traficante de armas de Sudamérica”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, sostuvo que el acusado había intentado escapar de la Justicia brasileña para esconderse en la Argentina, hasta que fue localizado y detenido.

Tras la detención, el caso atravesó las distintas instancias judiciales correspondientes al proceso de extradición, que se tramitó ante el Juzgado Federal Nº2 de Córdoba . Una vez cumplidos esos pasos, la Policía Federal Argentina quedó a cargo del dispositivo de traslado, custodia y entrega internacional.

La entrega se concretó a una comisión policial brasileña, que es la encargada de trasladar a Dirisio hacia Brasil, donde deberá responder ante la Justicia por las acusaciones en su contra.

“ Atrapado y extraditado ”, celebró Monteoliva al anunciar el procedimiento en su cuenta de X . Y agregó: “Lo encontramos, lo detuvimos y hoy lo sacamos de nuestro país”.

Fuente: TN