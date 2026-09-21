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Victoria Villarruel, el jarrón chino del gobierno de Milei para la visita del papa León XIV

Redacción CNM septiembre 21, 2026

El viaje que hará el papa León XIV a la Argentina en noviembre próximo se convirtió en un desafío político de gran magnitud para el gobierno de Javier Milei . Cargará con la responsabilidad de organizar un evento histórico , que incluirá un megaoperativo de seguridad, similar al que se desplegó en la cumbre del G20 en 2018, para evitar disturbios y blindar al Sumo Pontífice durante su estadía en el país. Además, la visita del líder de la religión católica requerirá una cintura política mayor a la que Milei ha mostrado en lo que va de su mandato.

Fuente: La Nación


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